River ganó en Santiago y Demichelis comenzó su era con el pie derecho

Más de cuatro años se preparó Martín Demichelis para ser el técnico de River. Jugó en las mejores ligas de Europa, sacó conceptos de todas ellas, se formó en la escuela del Bayern Munich, estudió minuciosamente a cada uno de los futbolistas del plantel del CARP en los últimas temporadas, preparó a su equipo durante casi dos meses haciendo base en Estados Unidos.

El marco teórico que llevó Micho a su debut por los puntos anoche en Santiago del Estero jamás pudo contemplar que el partido contra Central Córdoba iba a disputarse en un campo minado, mucho menos un terreno de juego de fútbol profesional que un picadero: otro deporte al que aprender a jugar. River lo hizo: lentamente empezó a hacer pie en la cancha y domó al conejo que tenía adentro la número cinco. Para esa faena fueron clave los referentes futbolísticos que eligió MD.

Un Enzo Pérez que no erró un solo pase (no sorprende, desde ya, pero en la coyuntura de un campo que sufrió mucho por los últimos chaparrones en el NOA, vale doble), pero que especialmente pasó la pelota casi siempre hacia adelante y entre líneas.

Un Milton Casco que jugó como en sus mejores días de la era Gallardo, pasando siempre por la banda pero también cerrándose en los momentos justos para terminar como interno como en el golazo del 2-0 en el que asistió a Solari.

Un Nacho Fernández que demuestra que para él el tiempo no pasa. O que, en todo caso, le ocurre como al vino: líder creativo del equipo, la 10 en la espalda nunca le quedó mejor que anoche. Nacho jugó, hizo jugar, se hizo cargo, tuvo un despliegue físico tremendo para recuperar y para llegar al área que defendió Marcos Ledesma. Un par al palo primero, la tercera fue la vencida para volver al gol y abrir una victoria que quedó corta en el score. El Cerebro le dio confianza al resto, contagió a compañeros como un Paradela que se corrió toda la cancha y que tiró muy bien las diagonales, o un Aliendro que fue un complemento perfecto para Enzo en la mitad.

River se fue soltando hasta dar la mejor versión en lo que va del ciclo contemplando los cinco ensayos que había tenido en la previa. Fue demasiado para un Central Córdoba que apenas intentó jugar a algún bochazo largo a Castelli y al error ajeno y no mucho más.

Lógico, el de Madelón todavía no es un equipo sino más bien un conjunto de jugadores que apenas se conocen hace pocas horas, que tiene 19 refuerzos y 21 bajas.

Amén de la desventaja que eso representa ante un River que apostó por una continuidad aún sin Gallardo, la diferencia durante los 90 fue amplísima: en jerarquía y calidad individual, en la preparación física (fue arrollador para CC) y en una idea de juego que empieza a verse muy clara desde el comienzo de esta Liga Profesional.

La vuelta al gol de un Solari que volvió a demostrar que ayuda mucho más tirando diagonales hacia adentro que pegado a la banda por fuera y el regreso de Robert Rojas a poco menos de un año de su lesión y el debut del pibe Franco Alfonso fueron otras muy buenas noticias para un equipo que ganó, gustó y no goleó solo porque los palos le dijeron que no cuatro veces (dos a Nacho, una a Borja -increíble- y otra a Aliendro).

Sí, la era Demichelis empezó de la mejor manera: como dijo el nuevo entrenador desde el primer minuto, invita a seguir creyendo.

Olé