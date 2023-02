Precios Justos: listado de productos y donde conseguirlos en Crespo

¿Qué es Precios Justos en indumentaria?

Es un acuerdo con representantes de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) para mantener fijos los precios de la ropa por más de 60 días.

¿Quiénes participan?

Participan 60 marcas de indumentaria, entre las que se encuentran: Quiksilver DC Shoes Roxy, Viamo, Macowens y Devre, Grisino Broer, Paula Cahen D Anvers - Original Penguin, Ay not dead, Carmela Achaval, Rip Curl, Volcom, Santa Cruz, Independent, Zoo York, Lost, Juanita Jo, Amphora, 47 Street, Markova, Ayres, Billabong, La Martina, Perramus, Cheeky, Como Quieres, Cuesta Blanca, XL Extra Large, Cuesta blanca, Ginebra, Bachino, Yagmour, Las Pepas, Prüne, Mishka, Awada, Portsaid, Desiderata, Rapsodia, Baby Cotton, Caro Cüore, Bolivia, Etiqueta Negra, Old Bridge, VER, Tascani, Sweet, Juanita Jo, Midway, Bensimon, Vitamina, UMA, Kosiuko, Akiabaray Little Akiabara, Naum, Cardon, Pampero, Lázaro, GNZ González, Clara Ibarguren, Jazmín Chebar y RA Intertrading SA.

¿Cuál es la vigencia del acuerdo?

El acuerdo se encuentra vigente hasta el 28 de febrero de 2023.