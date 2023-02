Perotti desplazó al ministro de Seguridad de Santa Fe y lo reemplazó con un ex jefe de Gendarmería

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, decidió echar al ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, en medio de una nueva ola de atentados relacionados al narcotráfico en la provincia y puso en su lugar a Claudio Brilloni, comandante retirado de la Gendarmería, quien trabaja para la gestión de Perotti desde hace poco mas de un año como secretario de Seguridad Pública.

El cambio se conoció luego de que Marcos Corach, ministro de Gestión Pública de Santa Fe, convocara a Rimoldi a una reunión con Perotti, donde le fue comunicada oficialmente su salida del Gabinete.

El desplazamiento se dio medio de una seguidilla de atentados en las últimas semanas contra sindicatos, comercios y dependencias policiales de Rosario, la ciudad mas caliente por delitos de narcotráfico.

El reemplazante de Rimoldi será Claudio Brilloni, comandante retirado de la Gendarmería, quien trabaja para la gestión de Perotti desde hace poco mas de un año como secretario de Seguridad Pública.

El incidente que desató la decisión del gobernador fue el ataque a tiros contra el Centro Municipal de Distrito Sudoeste “Emilia Bertolé”.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, reclamó "5 mil policías capacitados para combatir el narcotráfico ya", en medio de duras críticas al gobierno provincial.

"No es que dudo de la Policía. No está. ¿Dónde están? ¿Cómo puede ser que hayan baleado una comisaría en bicicleta y nadie la persiga? Hace siete días que la ciudad está en constante amenaza. Balearon la Agencia de Investigación Criminal y no hubo persecución. ¿Cuántos policías hay ahí adentro? ¿No reaccionan ante una balacera contra ellos? Se tiene que terminar esto. Que se venga a vivir el ministro de Seguridad (Rubén Rimoldi) acá",

recalcó Javkin.

Rimoldi fue el tercer ministro de Seguridad del Gobierno de Perotti, que había colocado en el cargo a Marcelo Saín al asumir en diciembre de 2019.

El primero había sido reemplazado por Jorge Lagna, luego de polémicas declaraciones públicas y audios filtrados relacionados con un presunto accionar ilegal de las fuerzas de seguridad.