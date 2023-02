Se inauguró la primera etapa de la reforma y ampliación del Campo de Deportes Yapeyú

Estación Plus Crespo

En el atardecer de este jueves, el presidente municipal Arq. Darío Schneider, dejó formalmente habilitada la primera etapa de remodelación de la infraestructura con que cuenta el Campo de Deportes Yapeyú.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el intendente explicó: "En el Campo Yapeyú no sólo funciona la Escuela Municipal de Deportes, sino que asisten disciplinas de algunos clubes y sobre todo la gente en general, que tiene gusto por la actividad física. Pensando en todos los que se reúnen con ese fin en este espacio, se inauguraron mejoras que tienen que ver con una sala de Gimnasio. Esta primera etapa también incluye un Punto Saludable -con acceso desde la vía aeróbica-, que pasa a ser una infraestructura integrada, pero no exclusiva a los atletas sino también a aquellos que transitan la vía aeróbica".

Apuntando a la etapa venidera, el mandatario local detalló: "Se ha firmado un nuevo convenio, por 48 millones de pesos, para tener módulos de baños nuevos y una rampa de acceso a la planta alta, donde funcionará el alojamiento para atletas. La segunda etapa estaría dando inicio en marzo".

Schneider explicó que el conjunto de reforma y ampliación, se lleva adelante de manera conjunta con el Gobierno de Entre Ríos, sobre lo cual precisó: "Es un convenio 70-30, es decir que el 70% es aportado por la provincia y el 30% es inversión municipal. El dinero se desembolsa por etapas. Por ello ya estamos encaminados en lo que vendrá: la licitación saldrá en marzo y se ejecutará hasta terminar. Estamos ansiosos, queremos verlo plasmado cuanto antes. Creemos que para junio o julio de este año ya se podrá inaugurar en forma completa".

El responsable de Deportes de la Municipalidad de Crespo, Aníbal Lanz, celebró la obra y en tal sentido comentó: "Es muy lindo lo que se está produciendo, porque este espacio estuvo relegado, ya que había otras prioridades para el municipio, para la ciudad o falta de gestión, y en su esencia, son cosas que los deportistas necesitan y la ciudadanía también. Con estas obras se integra la actividad física con el cuidado de la salud".

Por su parte, el Dr. Marcelo Cerutti -Salud Municipal-, señaló: "Lo fuerte de esto que estamos presentando es la interdisciplina. El Punto Saludable no sólo estará a cargo de un médico clínico, sino que habrá un psicólogo, un nutricionista, un kinesiólogo y un profesor de Educación Física, para ayudar al paciente a tener un poco más de éxito en sus objetivos. Sabemos que las enfermedades no transmisibles son las de mayor causa de muerte en el mundo y lo que queremos es atacar los factores de riesgo: evitar el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo y demás. El objetivo es coordinar ese plan de acción sobre cada persona, sin que tenga que apartarse del médico de cabecera, sino nosotros brindarles acompañamiento, prevención y promoción de hábitos saludables".

"Veremos la cantidad de gente que se acerca y buscaremos trabajar en grupo, de acuerdo a lo que se genera, ya que da buenos resultados", indicó el cardiólogo y agregó: "Tratamos de innovar. No vemos que en lo público haya muchas ofertas de este tipo y ojalá la puedan aprovechar la mayor cantidad de vecinos posibles".