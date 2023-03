Causa Victoria Loza: Una pericia clave dió un nuevo parámetro de la data de muerte

Con el material entomológico oportunamente colectado al momento del hallazgo, se llevó a cabo una pericia que resulta de interés para la investigación en torno a la desaparición y muerte de María Victoria Loza; "al tiempo que permite fijar nuevas pautas para casos similares futuros", dijo a FM Estación Plus Crespo el abogado querellante, Dr. Nicolás Bronde.

Pericia de Intervalo Post-Mortem

La Fiscalía de Diamante recibió el informe forense de la "estimación del intervalo postmortem, a partir de la fauna cadavérica", solicitado por el abogado particular que representa a la familia de María Victoria Loza. En marzo de 2022, la mujer fue hallada sin vida, después de 10 días de intensa búsqueda en esa localidad y zona de influencia.

Bronde manifestó a FM Estación Plus Crespo que "la entomología forense es el estudio de los insectos asociados a los cadáveres, con el fin primordial de determinar la data de muerte. Hay diferentes tipos de insectos y artrópodos que actúan sobre los cadáveres en estado de descomposición. Analizando los huevos, larvas, el tiempo de desarrollo y crecimiento pleno de los mismos, en conjugación con las variables climatológicas que pueden haber incidido, se llega a una estimación -con alto grado de certeza-, del intervalo post mosterm, es decir, del tiempo que habría transcurrido entre el deceso y el hallazgo del cuerpo. Ese estudio es el que estuvimos solicitando, aprovechando que se habían tomado al menos 3 muestras que permitían realizar esta pericia".

"Las moscas -clasificadas dentro de los Dípteros-, son las que mayormente depositan sus huevos en un cuerpo y fue a partir de ellos que se realizó esta pericia", indicó el profesional y agregó: "En laboratorio se continuó criando las larvas, para establecer el tiempo que tardaban en pasar de una etapa a otra de vida y analizando el estadío más antiguo de los insectos encontrados en el cadáver, se pudo establecer una relación con las variables de temperatura, humedad y lluvia promedio, arrojando ésto un intervalo postmortem de entre dos y tres días".

Incidencia en la investigación

Bronde explicó que "aporta como nuevo dato a considerar, que la mujer estaba fallecida hacía dos o tres días, al momento de ser encontrada. La Sra. Loza fue hallada en el día 10 de desaparecida y esta prueba nos hace saber que su deceso habría ocurrido en el día 7. Según la primera mirada del médico forense, estimaba que había fallecido en las primeras horas del sábado, siendo encontrada el domingo por la tarde. Pero si nos atenemos a esta pericia, ella ya habría estado fallecida el jueves. Abre la ventana de tiempo, permitiendo hacer una revisión de lo que ha sido su búsqueda en torno al miércoles y jueves".

Precedente para mejorar procedimientos

El abogado querellante admitió que "será muy difícil reconstruir lo que sucedió, más específicamente a que si el lugar donde se la encontró había sido rastrillado o no, cuando ella aún estaba con vida; porque los informes que tenemos no permiten desprender con certeza si se pasó o no, por ese punto del campo. Igualmente la pericia viene a ser una nueva voz en el expediente, ya que sin criticar el informe forense, ahora tenemos un elemento que dice otra cosa. No es una prueba delictual ni está insinuando nada extraño, sólo es temporal y ayuda a focalizar la investigación en otro momento de esas circunstancias".

Sin perjuicio de ello, el letrado destacó que la triste experiencia servirá para mejorar procedimientos y en tal sentido, manifestó: "Se estuvo conversando con la Fiscal, el hecho de que si bien no es concluyente para este caso, sí aprovechar para revisar las diligencias que se hacen en estos casos, de manera que en futuras búsquedas, el material probatorio sea más eficaz. Estamos en una región donde las búsquedas por tiempos prolongados no son muy asiduas, entonces las técnicas se van aprendiendo sobre la marcha. En los informes que obran en la causa, no es demasiado específico el volcado de las zonas recorridas, con lo cual se puede empezar a evaluar, conversar, ir trabajando cómo en un futuro pueden confeccionarse de una mejor manera".

Testimoniales a partir de la Pericia de Intervalo Post-Mortem

A poco de haberse iniciado el año judicial y con la mirada puesta en el caso, Nicolás Bronde sostuvo: "Dado el resultado de esta pericia, se dialogó con la Fiscalía la posibilidad de coordinar algunas testimoniales más, de gente que haya participado de la búsqueda, como para poder conocer si en los días miércoles y jueves se rastrilló el lugar donde fue encontrada o no. Hacia eso apuntaremos en las próximas semanas".

"A la familia toda verdad le sienta bien", dijo el abogado y agregó: "No se buscan trasfondos, sino clarificar un poco más los tiempos y las circunstancias del fallecimiento", concluyó.