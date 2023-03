Fabián Cubero no puede salir del país por una deuda con Nicole Neumann

Fabián Cubero y Nicole Neumann no terminaron bien su relación, aunque varias veces trataron de poner paños fríos al enfrentamiento por las 3 hijas que tienen en común. Según contaron en Intrusos, hace pocos días, la Justicia registró la falta de pago de la cuota alimentaria y por eso elevó una medida cautelar que le prohíbe salir del país.

“Hay una deuda de cuota alimentaria que asciende a los $900.000 y tiene prohibición para salir del país desde el 28 de febrero", contaron en Intrusos, donde también destacaron que fue la propia modelo quien tuvo que cancelar la deuda con el colegio para que sus hijas pudieran comenzar las clases en la misma institución a la que iban el año pasado.

"La deuda es de agosto a noviembre de 2022, más las multas, por un total de $938.000. El acuerdo establecido en 2018 era que pagaba la obra social, el colegio y la cuota alimentaria. Los abogados de Cubero piden pasar menos dinero porque su situación laboral no es la misma que ahora", detallaron.

Por otro lado, durante sus vacaciones de verano, Nicole Neumann compartió el feliz momento personal que está atravesando: se comprometió con el piloto de TC, Manu Urcera, y tiene planes de casarse en breve. Por su parte, el ex futbolista mantiene una relación con Mica Viciconte, con quien tuvo a su primer hijo varón, Luca Cubero, hace 10 meses. La influencer prefirió por quedarse al margen de este tema: "Él es buen padre, no me interesa entrar en eso. Ni idea de nada".

Nicole Neumann y Fabián Cubero estuvieron juntos durante 10 años (de 2008 a 2018) y tienen 3 hijas en común: Indiana, Allegra y Sienna. Desde que se separaron tuvieron varios cruces, aunque también pudieron compartir espacios en eventos que involucraban a sus hijas. ¿Lograrán ponerse de acuerdo nuevamente?, ¿Qué dirá Cubero sobre este tema?