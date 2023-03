Un audio viral dolió a Bomberos Voluntarios

Días pasados, se viralizó un audio de WhatsApp, cuyo contenido se convirtió en motivo de conversación entre vecinos de Crespo, al tiempo que tocó sensiblemente el espíritu de los bomberos voluntarios, quienes fueron blanco de la ofensa. Se trata de un fragmento de 1:10 de duración, en el que una dirigente, referente en diferentes sectores sociales y funcionaria municipal de la ciudad -quien se adjudicó la pertenencia y solicitó las disculpas correspondientes-, tuvo fuertes manifestaciones contra Bomberos Voluntarios, por cobrar a productores de la zona el acarreo de agua.

Los términos soeces empleados, afectaron a quienes dan vida a esa institución de emergencia. "Supimos que fue en el contexto de una conversación con otra persona, por cuestiones que no tendrían que ver con nuestra institución, pero nunca interpretamos bien por qué llegamos entonces a formar parte del contenido de esa conversación. Lo cierto es que nos sorprendió y habiendo pasado un tiempo prudencial, en el que ya existe más calma, es oportuno aclarar algunas cuestiones", indicó a FM Estación Plus Crespo el presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo, Héctor Weber, al echar por tierra el sustento de la acusación y/o reproche vertido en el audio viralizado.

En cuanto a las condiciones que pautan la provisión de agua a particulares, el presidente de la entidad explicó: "Nos manejamos enmarcados en lo establecido en una Ordenanza Municipal. No cobramos el agua, sino el viaje, a un costo que también está fijado de manera legal y oficial. Incluso contamos con el consentimiento del Departamento Ejecutivo Municipal en lo que respecta a la provisión de agua a particulares, atendiendo diferentes situaciones. La Municipalidad pocas veces cuenta con tanques de agua limpia como para poder hacer un eventual y necesario suministro, ya sea a vecinos de la ciudad o granjas. En la planta urbana no cobramos los viajes, salvo excepciones como ser el llenado de alguna pileta de natación o similar, ya que el camión queda varias horas marchando hasta lograr el cometido y refiere a un uso que no es para consumo o de necesidad imperiosa. Desde hace años que venimos trabajando con esta metodología, hasta respondiendo a una petición de la Municipalidad, ya que no podrían responder a demandas puntuales por disponer de un solo tanque para trasladar recurso hídrico en condiciones de ser consumido".

"En base a la Ordenanza de referencia y a este acuerdo señalado, lo establecido es cobrar el equivalente a 45 litros de gasoil YPF para acarreo en planta urbana y fuera de la planta urbana, se agregan 3 litros de gasoil por Km., considerando desde el cuartel hasta el establecimiento rural donde se suministre. Siempre nos manejamos con estos valores, la tabla de conversión está disponible en la guardia, a disposición de la gente que consulte. Trabajamos en forma transparente y muy conscientes de los servicios que se prestan, de lo que debemos hacer y de lo que se realiza día a día", apuntó Weber.

En medio de descalificaciones, la dirigente crespense aludió haber recibido quejas de productores de la zona por el cobro, sobre lo cual el presidente de Bomberos Voluntarios señaló: "En todos los casos, el productor al contactarse es informado del costo e incluso al momento de recibir el cisterna de agua. Desde el principio está al tanto de lo que deberá abonar. De hecho, quien solicita la provisión debe precisarle a la guardia dónde está puntualmente ubicada la granja o su tanque, donde el camión irá a descargar. Nosotros no tenemos conocimiento de que alguna persona se haya comunicado o acercado para cuestionar o quejarse por esta prestación. Hasta el día de hoy, desconocemos que alguien esté disconforme. En los años que se viene brindando este servicio, nunca tuvimos inconvenientes, porque directamente a quien le parece muy caro, no contrata el traslado de agua, buscan otras alternativas a través de sus propios medios".

Tras la viralización, llegaron las disculpas: "Recibí un mensaje de esta Señora al celular, el cual le hice llegar a quienes componen el cuartel. Nos quedamos con esas disculpas y damos por cerrada la cuestión, con la tranquilidad de que lo que hacemos está bien, no está fuera de contexto y mucho menos de las normativas vigentes", afirmó Héctor Weber.