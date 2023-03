Tevez: “No entiendo por qué no jugué la final de Madrid, el hincha de River siempre me tuvo miedo”

El ex futbolista Carlos Tevez recordó la final de la Copa Libertadores 2018 que River le ganó a Boca en Madrid y reconoció que no entiende por qué el entonces entrenador del Xeneize, Guillermo Barros Schelotto no lo hizo disputar la definición, ya que “el hincha de River siempre me tuvo miedo”.

"¿Lo entendés a Guillermo por haberte dejado afuera de las dos finales con River en 2018?", le preguntaron al “Apache” en una entrevista televisiva. "No. No lo entiendo", respondió el ex DT de Rosario Central.

"Porque si vos le preguntás al hincha de River, siempre me tuvo miedo. Yo le hago el gol en la semifinal a River, que le hago la gallinita... Tengo un prontuario con River que me respetaban", argumentó.

"Yo creí que iba a jugar", puntualizó. “Si yo tengo a Carlos Tevez en el banco en una final contra River, lo pongo. Hagámoslo al revés: si yo tengo a Guillermo y a un nueve que me está metiendo goles, lo pongo a él", añadió en diálogo con ESPN.

"A esta altura no cicatriza, al hincha de Boca le queda siempre. Así como al hincha de River que ganó la Libertadores le va a quedar para siempre", finalizó.

La emoción de Tevez tras el campeonato mundial de la Selección argentina

Tevez también se refirió sobre la coronación de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022. "Me emocioné cuando ganamos el Mundial, temblaba. Hasta hoy lo vivo y tiemblo. Lo que lograron estos pibes es increíble, la personalidad, esa presencia que tienen...Ni ellos son conscientes de lo que jugaron”, expresó.

Por otro lado, también destacó a su capitán, Lionel Messi, por su muestra de carácter durante la Copa del Mundo y porque “se hizo líder”.

"A los golpes, Leo se hizo líder. Hoy vemos al Messi que nos encanta a todos, cuando se rebela, se enoja. Ganó mucho en eso, en rebelarse y saber que es Messi. Yendo chico ya le pedíamos que sea líder y no le salía porque recién arrancaba. Es difícil", explicó.

Por último, se mostró sorprendido por cómo decidió patear el penal ante Francia. "Me sorprendió cómo pateó el penal en la final, en la definición. Yo caminaba nervioso y miraba su frialdad. Ese penal, si lo pensás, lo errás. Sólo imaginar un segundo, era para errarlo", opinó Tevez.