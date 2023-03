Boca perdió con Instituto en la Bombonera

No va más. Se acabó. La paciencia de los hinchas de Boca ya no da para más. La derrota contra Instituto fue la gota que rebasó el vaso. Se terminaron los cantitos para Benedetto. Los aplausos para Villa. El reconocimiento para Pol. El "dale Boca que no ha pasado nada". Porque aquí y ahora, en la Bombonera, pasó de todo. Porque volvieron los murmullos, los silbidos, los insultos. Porque la derrota con Instituto no fue una más. Porque Boca mostró, otra vez, su peor versión en el campeonato. Porque no se puede seguir así. Porque Ibarra, otro de los grandes responsables de este momento, quiso hacer la revolución con dos palitos de helado. Cambiar para no cambiar. Y si no cambia de verdad, posiblemente lo cambien a él.

Este domingo volvió el 4-3-3, pero en forma de Equi Fernández y Payero. Y Boca, que venía de perder contra el último, que debía ganar para empezar a acortar distancia con los de arriba, demostró por qué es, por presupuesto y calidad de jugadores, una de las grandes decepciones del campeonato.

A Instituto le sobró todo lo que a Boca le faltó y le viene faltando hace tiempo. Compromiso, actitud y orden táctico. Un plan, en el que cada jugador sabe lo que tiene que hacer. ¿Tuvo fortuna? Es probable. Porque sin esos dos goles de arranque (en el primero, la pelota dio en el travesaño y cayó en los pies del uruguayo Varela), posiblemente la historia hubiera sido otra. Pero si Boca da las ventajas que da, si el mediocampo es una zona de tránsito para cualquiera que quiera darse un paso por el círculo central, si cada avance es medio gol, si Chiquito no está en su noche y tiene responsabilidad en dos de los tres goles, ya no parece sólo una cuestión de suerte.

Boca se puso a tiro en la última del primer tiempo con un golazo de Payero y recibió el tercero a los 3" del segundo. Y demoró más de media hora en mostrar una reacción. Desde el banco, con los cambios tardíos de Ibarra. Y en la cancha, con el empuje de Briasco y Merentiel y algunas buenas intenciones de Langoni. Así, de atropellada, llegó el descuento del ex Defensa. Y así, con ganas pero sin ideas, lo buscó Boca hasta el final. Sin mediocampo, con Weigandt de extremo izquierdo, dependiendo de un milagro, o de una mano del VAR que no llegó.

Así, sumó su tercer partido sin triunfos y se fue de la Bombonera ante la indiferencia de su gente. Era la Gloria o Devoto. Y fue Devoto.

