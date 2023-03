Las precipitaciones mejoraron la situación de sequía en gran parte de Entre Ríos

El informe semanal de la Bolsa de Cereales calificó como positivas las lluvias ocurridas durante la semana pasada en Entre Ríos. “En algunas localidades puntuales, el registro de este período ha superado los 300 milímetros, o sea, más del doble del valor estadístico para el mes de marzo”, indicó el relevamiento.



Las zonas más beneficiadas van desde el sur del departamento La Paz hasta Concordia ya que alcanzaron un registro promedio de 200 milímetros. En un rango medio se ubican el centro y el sur de la provincia, aunque mucho menos homogénea en cuanto a la distribución de los máximos pluviales.



Sin embargo, en algunos casos como en el departamento Diamante y sus vecindades, las precipitaciones no fueron abundantes, aunque las tormentas se hicieron presentes como en casi toda la provincia. La misma situación se observó en zonas del sur de Colón y Uruguay.



El registro que se obtuvo en tan solo una semana “es suficiente como para sostener un buen patrón de humedad”, sostienen desde la Bolsa de Cereales. Pero también mencionan que “venimos de una condición tan exigida, que las zonas de la provincia que no han logrado al menos los valores normales de lluvia del mes (130-150 mm, según la zona), seguramente mantienen cierto nivel de escasez, incluso de sequía”.



A modo de análisis, desde la entidad sostienen que si los registros de precipitaciones mantienen una constancia de milímetros promedio, en el mes de abril se observará un “panorama que no hemos visto a lo largo del verano, con mayor frecuencia de “mapas verdes”, algo que por lo pronto es el gran objetivo para lograr proyectar las estrategias de siembra fina.”