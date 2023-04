Comienza el ciclo de charlas "Hablemos de Salud Mental"

Estación Plus Crespo

Esta semana se desarrollará el primer encuentro previsto en el marco del ciclo de charlas "Hablemos de Salud Mental", organizado por el Área de Prevención de Adicciones de la Municipalidad de Crespo. Al respecto, la Lic. Sonia Goette manifestó a FM Estación Plus Crespo: "La salud no es sólo ausencia de enfermedad, sino bienestar. Entendemos que la problemática del consumo o de las adicciones -como se las suele llamar-, están dentro del ámbito de la salud mental. Durante el año tendremos actividades que tienen en común el poner sobre la mesa la temática, porque no hay salud física sin salud mental. Apuntamos a involucrarnos en la prevención y atención".

El jueves 13 de abril será la primera charla, sobre la cual comentó: "Estará a cargo del Dr. Pierluigi Mancini, que es un profesional con una trayectoria internacional, especialista en adicciones, que se ha desempeñado en Estados Unidos y otros países. Dará comienzo a las 20:00, en la Sala Auditorio Municipal Eva Perón, con una hora y media aproximadamente de duración, en la que hará su abordaje, nos brindará herramientas y podremos compartir experiencias. Tiene una formación muy específica en la temática y es una oportunidad para aprovechar".

Goette sostuvo que "en esta ocasión está orientado a médicos, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, todos aquellos que por su desempeño laboral están vinculados. Queremos empezar un poco a hablar un idioma común".

En cuanto a la perspectiva de la propuesta, la profesional expresó: "El foco no es la sustancia, sino lo que genera la conducta adictiva; la relación entre la persona y aquella que genera dependencia, en un sentido amplio, porque no sólo son sustancias, sino que hoy debemos hablar de el juego, la virtualidad o los dispositivos tecnológicos, las redes sociales, las relaciones incluso. Muchas situaciones o cosas pueden despertar una dependencia". La actividad es con acceso libre y gratuito.