Murió uno de los equinos que rescataron del maltrato

Pese a los esfuerzos de la Fundación No más TAS Paraná, el ejemplar hallado con desnutrición y deshidratado, no sobrevivió.

Pasado el mediodía de este lunes, se confirmó a FM Estación Plus Crespo el lamentable desenlace de uno de los equinos rescatados en Paraná este domingo. "Falleció la yegua mestiza, pelaje alazán tostado, de 8 años de edad, que ahora se encontraba en el predio del ex hipódromo, bajo los cuidados de la Fundación No más TAS Paraná, que se hizo cargo de la rehabilitación. A pesar de la asistencia brindada, el estado en el que fue encontrado este equino era grave y no se pudo revertir", afirmó el Jefe de la Brigada Paraná, Crio. Ppal. Leandro Peralta.

Junto a otro caballo de 2 años de vida -el que incluso presenta lesiones-, fue rescatada de las inmediaciones de Av. Larramendi y Valentín Denis, de la capital entrerriana.

Brigadistas trabajan en la individualización del propietario, a fin de que quede supeditado a las actuaciones por el supuesto delito de Maltrato Animal e infracción a la Ordenanza Municipal que prohíbe la tracción a sangre.