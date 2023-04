Defensa del Consumidor investiga la escasez de arroz en góndolas

Quienes se encargan diariamente de reponer la alacena hogareña, vienen advirtiendo una particular situación con los stocks de arroz que ofrecen algunos supermercados. Con buen criterio, Defensa del Consumidor de Entre Ríos se hizo eco de los planteos y activó una instancia administrativa. Al respecto, el director de ese organismo, Fernán Poidomani, reveló a FM Estación Plus Crespo: "Aparecieron planteos de una significativa disminución de la oferta, puntualmente en el producto arroz. Más que un quiebre de stock, comenzó siendo una reducción de la variedad de marcas, seguido de una inexistente reposición. Así fue manifestado por los propios gerentes de las cadenas nacionales -con los cuales tomamos contacto directo-, con lo cual el problema no está circunscripto a Entre Ríos. Ello no implica que no podamos intervenir, de hecho hicimos un pedido formal a las cadenas de comercialización, los puntos de venta, para que den detalles de cuáles son las razones -propias o esgrimidas por los proveedores- en cuanto a la faltante, tanto de variedad como de cantidad para reponer".

Desde este miércoles, comenzó a correr el plazo legal para que respondan. "Se libraron los requerimientos y tienen 5 días hábiles para emitir las contestaciones. Está abierto un sumario, para conocer cuál es la razón. Hace 20 años que me desempeño en esta repartición y es la primera vez que se incursiona en esta instancia por faltante de arroz", afirmó Poidomani.

Sequía, problemas en la cadena de distribución o especulación comercial son posibles causales, que llegado el caso, marcarán un desenlace diferente. Dando un panorama de esos alcances, el director de Defensa del Consumidor de Entre Ríos indicó: "Si es una consecuencia de la sequía, no queda mucho por hacer. Habrá que esperar a la próxima cosecha o bien, analizar opciones de importación temporal, o la medida que a nivel nacional se termine decidiendo. Si se detecta alguna maniobra especulativa, habrá que identificar la raíz de la misma y evaluar si es sancionable en el marco de jurisdicción de Entre Ríos o si excede y es competencia nacional, a cuyas autoridades también se ha puesto en conocimiento. En ese caso, se enviará la carpeta a Nación y que aplique las sanciones que corresponden".