Compró materiales de construcción por redes sociales y la estafaron

Una vecina de Gualeguaychú quiso comprar un remanente de materiales de construcción que ofrecían a través de Facebook. Pero la negociación terminó en una gran estafa, otra más de las que ocurren a través de las redes.

La transacción incluía chapas y tirantes nuevos, pero se trabó cuando la compradora pagó el flete de 6.000 pesos: la supuesta vendedora no volvió a aparecer y borró toda la conversación.

“Mi esposo vio unas chapas y unos tirantes en buen precio, pregunté si estaba disponible y me dijeron que sí”, contó Sandra al inicio de su relato.

“Les pregunté dónde estaban y me pasaron la ubicación. Era llegando a Perdices, me dijo que era una parrilla, nos quedaba re trasmano. Le preguntamos si nos los podían traer, y me dijeron que cobraban el flete de ante mano porque les había pasado que algunas veces les habían rechazado la mercadería”, agregó en diálogo con Radio Máxima.

A la pareja le pareció bien y le transfirieron el dinero, pero luego les pidieron más, y le dijeron que no tenían más, después de ese momento, la mujer que ofrecía las chapas y los tirantes borró todos los mensajes y desapareció.