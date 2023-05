Síganme!, la serie que cuenta la vida de Menem, ya tiene elenco confirmado: quién será el protagonista

Cada vez son más las productoras que buscan adaptar a ficción las vidas reales de diferentes personalidades, ya sea artistas, políticos o deportistas. En este caso todo sigue en pie para la creación de Síganme!, la serie que se está trabajando desde 2020 para Amazon Prime Video y que contará la vida del expresidente de la Argentina Carlos Menem. Según trascendió tendrá ocho episodios dirigidos por Ariel Winograd y de a poco empiezan a surgir más detalles de la producción.

Lo primero que se confirmó hace dos años es el título, Síganme!. que hace referencia a una de las frases que el exmandatario usaba en la campaña presidencial de 1989 (“Síganme, que no los voy a defraudar”) y que quedó como su latiguillo, su marca registrada.

Con respecto a los personajes, trascendió que Leonardo Sbaraglia sería el encargado de representar al exmandatario. Leticia Siciliani haría de Zulema Yoma y Juan Minujín también formaría parte del proyecto, según confirmó este miércoles la periodista de espectáculos Laura Ubfal en Intrusos.

Cabe destacar que si bien estos nombres aún no son oficiales, la productora a cargo de este audiovisual Kapow y Mulata Films, estaría muy interesada en ellos para recrear la vida de cada uno de los protagonistas de esta historia. El objetivo es que la serie se estrene durante el primer semestre de 2024, publicó Infobae.

El ex mandatario nació el 2 de julio de 1930, en Anillaco, La Rioja. Fue gobernador de su provincia en los períodos 1973-1976 y 1983-1989. Este año llegó a la presidencia de la Nación, cargo en el que estuvo durante diez años. Más allá de los hechos políticos, durante este periodo convivió con la tragedia de la muerte de su hijo Carlitos, quien cayó de un helicóptero en 1995. La producción enfocaría el relato de la historia específicamente durante sus años cómo presidente.

Carlos Menem. Zulema Yoma, Zulemita y Carlitos

Carlos Menem estuvo al tanto de esta realización y la aprobó antes de fallecer, ya que las tratativas iniciaron en 2020, de la mano del productor Mariano Varela. Luego fue su hija Zulemita quien como familiar directo comenzó a tomar decisiones sobre esta serie algo que ahora habría generado conflictos familiares según contaron en Intrusos.

“La serie cuenta con el crédito de Zulema Yoma y de Zulemita Menem, quienes firmaron por los derechos de imagen para la realización. Carlos Nair -hijo de Menem con Martha Meza-, Máximo -hijo de Menem y Cecilia Bolocco- y Antonella -hija de Carlitos Jr y Amalia Pinetta.- quedarían excluidos de las regalías de la ficción. Además, Zulemita no le habría consultado a ninguno de ellos sobre el proyecto”, explicó Laura en el programa de América.

“Me cuentan que está la posibilidad de hacer una segunda y una tercera temporada”, comentó Guido Záffora también panelista del ciclo tras escuchar a su compañera y siguió: “Hay que ver cómo funciona la primera temporada pero la idea es que siguiera con las historias de Carlitos Nair, Máximo y Antonella”.

Para conocer más la interna familiar, desde el programa hicieron un móvil con Antonella, la primera nieta de Carlos Saúl Menem. “Lo que me molesta es que me dejan de lado en todo lo que se trata de la exposición de mi abuelo, de mi papá. Porque hay series de mi papá que se están haciendo que no me pidieron autorización a mí”, comenzó diciendo la joven y agregó: “Sé que están haciendo una serie sobre mi abuelo en la que no me pidieron autorización a mí, ni a Carlitos ni a Máximo, que obviamente nosotros tenemos que autorizar para que salga y, sin embargo, la están haciendo sin autorización”.