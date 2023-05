Propietario de Avícola Santa Ana se reunió con referentes avícolas de Crespo

En abril de este año, Avícola Santa Ana -radicada en Corrientes-, se convirtió en un caso emblemático a nivel nacional, ya que una Resolución del SENASA los obligó a destruir 360.000 huevos, como medida vinculada a una detección de Gripe Aviar. Sin embargo, fue un falso positivo inicial, ya que dos nuevos testeos arrojaron resultados negativos y de hecho, las aves continuaron su existencia sin complicaciones de salud.

Crespo y su zona de influencia fue uno de los puntos del país donde se replicó el apoyo a la planta productiva, con una concentración en el cruce de rutas. En respuesta a esa manifestación de solidaridad, el titular de Avícola Santa Ana, Lisandro Enciso, arribó a Crespo en la tarde de este viernes, manteniendo una reunión con productores y profesionales técnicos del sector. El encuentro se llevó a cabo en el auditorio de la Asociación Crespo Capital de la Avicultura, incluyendo la presencia de integrantes de CAPIA (Cámara Argentina de Productores Avícolas) y OMSA (Organización Mundial de Salud Animal).

Lisandro Enciso en nombre de directivos y el plantel de trabajadores de Avícola Santa Ana, agradeció profundamente el gesto visibilizado en esta ciudad y en declaraciones a FM Estación Plus Crespo, manifestó: "Lo vivimos con preocupación, porque las desprolijidades fueron muy grandes y los daños también. Primero tuvimos bloqueados 14 días, es decir, dos semanas sin salida de huevos y durante 5 días la salida de los otros productos. Tuvimos que tirar 360.000 huevos, que es lo que se vio, pero también hubo más huevo que se echó a perder, porque no salió a ningún lado y también debimos tirarlo. Hoy nosotros no vemos medidas concretas, mientras hay gente que sigue ocupando su mismo lugar. Entonces desde ese lado, lo vemos con atención, pensando en lo que puede pasar o desencadenar. Ellos por ahora no admiten nada, aunque deberían explicar mejor lo que pasó; pero hay un protocolo en marcha -que se está elaborando- y eso es alentador".

El empresario destacó que resultó fructífero recurrir a la justicia: "Fue muy importante. Por suerte el Juez dio lugar. Se había presentado un pedido de orden de allanamiento, que el fiscal ya les había dado y a raíz del Amparo, pudimos frenarlo. Sino, hoy estaríamos con el conocimiento de tener todas las gallinas sanas, pero muertas y enterradas".

Yari Lucerna, veterinario, miembro de la Comisión Directiva de CAPIA e integrante de OMSA, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Ni bien ocurrió lo de Santa Ana, nos comunicamos porque más de 100 colegas nos pusimos a disposición, ya que nos había pasado algo similar en Santa Fe, con un final menos felíz, puesto que las aves fueron sacrificadas. Argumentan un primer positivo con animales sanos. No admitieron un nuevo muestreo. De hecho, Lisandro después pudo llevar la situación a sede judicial y ahí le dieron el Amparo. En el caso de Santa Fe, no se realizó ningún Amparo y cedieron a las actuaciones de SENASA, que provocó la muerte de las aves. Consideramos que prontamente los protocolos se tienen que cambiar, sí o sí se tienen que cambiar, tiene que haber un segundo muestreo y -hasta para mí- un tercer muestreo si es necesario. Porque hay que aplicar el sentido común, de que estamos hablando de inversiones completas. Somos nuevos con respecto a esta enfermedad, todos estamos aprendiendo, hasta el mismo Senasa. Creo que lo tristemente ocurrido fue el puntapié inicial para que se hiciera una revisión, que es la actitud que hoy se advierte, volver a evaluar los protocolos de acción, para evitar este tipo de inconvenientes".

"Cuando a un productor se le muere -por disposición o por la enfermedad- el total de sus aves, es el 100% de su empresa. Es muy lamentable. Por la Gripe Aviar ya tenemos un millón de aves muertas en el sector de ponedoras. El sur del país se está prácticamente incendiando en ese sentido. En la zona de Pilar (provincia de Buenos Aires) hay unas 300.000 aves muertas", afirmaron y con la mirada puesta en el futuro inmediato, adelantaron: "Hay una puja respecto de traer o no la vacuna y cómo seguir. Se espera lo que se decida el 21 de mayo, en una reunión que habrá en Francia, a nivel mundial".

Por otra parte, el veterinario crespense Boris Badaraco, señaló a FM Estación Plus Crespo: "Para quienes nos desempeñamos en este ámbito productivo, la verdad que nos jodió mucho ver esas imágenes, de tirar alimento en un pozo. Me parece que les pasó a muchos, porque hubo ciudadanos de Crespo que fueron a la convocatoria, productores de parrilleros que no se convocaban de esa manera hacía bastante. Nos pareció terrible para la empresa y estuvimos expectantes de cómo se resolvía, porque desde el sentido común era injusto. La realidad está a la vista, pasaron los 14 días y las gallinas seguían sanas, sin virus".

"La vacuna no es la solución, pero es lo que nos deja las aves vivas", afirmó el especialista y acotó: "Estamos tratando de capacitarnos todos los días, vamos escuchando y viendo el espejo de lo que sucede en los países que la tienen y que ya están vacunando, como México. Y obviamente, han tenido aciertos y desaciertos, pero hasta el día de hoy ellos siguen produciendo y es lo que nosotros queremos lograr en nuestro país. Tenemos que pensar a la avicultura en conjunto, no en la avicultura de quien produce, quien exporta, no hay que sectorizar. Tanto los de ponedora como los parrilleros están en la misma. El mercado avícola es uno".

En relación de las perspectivas empresariales para el 21 de mayo, explicaron: "La OMSA tienen un convenio al que han adherido los países, que es el de tener 'estatus de libre' -como Santa Ana que lo perdimos, y debimos autodeclararnos no exportadores-. Se han levantado exportaciones de huevo en polvo y de productos termoprocesados, por prevención para los países que no han tenido casos de Influenza Aviar. Es una regla general, el país positivo no exporta y el negativo no importa de los países positivos. Estamos convocados para la venidera reunión y América tiene una propuesta en común, que es que se declare el 'estatus libre con vacunación'. Eso facilitaría el pedido como productores de huevo, de la vacuna", afirmó.