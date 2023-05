Cristina Kirchner ratificó que no será candidata

La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó al partido judicial y afirmó que "parece que se van a animar a todo", al cuestionar los fallos que suspendieron las elecciones en Tucumán y San Juan, y advertir que podrían avanzar contra Formosa.

“Basta con una cautelar para suspenderme”, expresó al referirse a su situación personal, días después de haber ratificado que este año no será candidata a nada.

Según resalto, “la Corte se ha convertido en un dispositivo de persecución”. A la vez, consideró que el máximo tribunal “es una camarilla de tres personas. Vienen por el sistema democrático”, enfatizó.

La ex mandataria también criticó a quienes hacen "política por televisión y en tribunales", y advirtió que se les complican "cuando llegan al gobierno".

"Hacer política en un set de televisión y en Tribunales es lo más fácil que hay, el tema es cuando llegan al Gobierno", aseguró la titular del Senado en declaraciones al canal C5N, y deslizó una mención a Javier Milei, al señalar que debe ser la política "de la casta" que da menos notas.

Sobre el escenario electoral dijo que este año es distinto al de 2019 porque ahora "hay tercios".

"Lo importante es entrar al balotaje", enfatizó la vicepresidenta.

Al apuntar al "partido judicial", resaltó que fue "brutal la foto de Lago Escondido", donde dirigentes políticos, jueces y fiscales realizaron juntos un viaje.

"Se vio claramente, es como la infidelidad, alguien puede sospechar, pero una cosa es verlo y otra suponerlo", señaló Cristina.

Al ser consultados sobre si solo era por la cuestión judicial que no se presentaba como candidata, la ex presidenta señaló: "Estoy en libertad condicional técnicamente y no es una frase que quede bien, es la realidad".

Pero aclaró, sobre las cuestiones políticas: "Claro que hay dificultades, la principal dificultad es el FMI, las consecuencias del acuerdo".

Cristina Kirchner se refirió al ministro de Economía, Sergio Massa, en relación a sus gestiones con el Fondo Monetario Internacional y expresó: “Agarró una papa caliente”.

Al hablar de la crisis económica, cuestionó que el acuerdo con el FMI se estableciera una tasa de interés positiva.

"Cuando tenés una tasa de interés como la que tenés, estás emitiendo. Me preocupa la deuda que toma el Banco Central, es défict cuasi fiscal. Pero el acuerdo con el FMI establece tasa de interés positiva”, subrayó, y agregó: “Endeudamiento y fuga generó el estallido inflacionario”.

La vicepresidenta admitió que el intento de atentado en su contra el pasado 1° de septiembre de 2022 la "impactó fuerte" y rememoró una frase que la Juventud Radical embozaba durante la campaña presidencial de Raúl Alfonsín en 1983.

La titular del Senado fue consultada sobre la noche en la que Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces en su cabeza: "Es fuerte eso. Por suerte, no lo vi en ese momento. Me impactó, me cambió…Lo que más me impactó fue que esa época estaba terminada".