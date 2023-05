Ratifican que Grupo Motta concentra sus ponedoras en Federal y no en General Racedo

Por bioseguridad, la empresa utilizará la otra salida del pueblo para sus operatorias habituales, logrando así no transitar por la "zona foco" determinada por Senasa. El caso de Gripe Aviar detectado en una granja cercana, no está vinculado al circuito productivo de la firma.

Estación Plus Crespo

La trayectoria y el despliegue productivo que representa Grupo Motta en General Racedo, llevó a que erróneamente pudiera asociarse el caso de Gripe Aviar confirmado con la emblemática firma. Sin embargo, a medida que se dieron las confirmaciones y se están realizando las acciones que implica el protocolo de Senasa, se pudo confirmar que la empresa entrerriana no está directamente ligada a la situación.

"Sí nos afecta el eco de lo que produce", manifestó a FM Estación Plus Crespo el médico veterinario Dr. Leonardo Leiva y agregó: "Ante todo y como parte del sector avícola, ojalá nunca hubiéramos tenido ningún caso en Entre Ríos. Lamentablemente sucedió y debemos realizar todos los pasos, para cuanto antes volver a la actividad en plenitud. Grupo Motta tiene sus instalaciones en la localidad, es una firma con mucha presencia, que lleva a que cuando se habla de Racedo, inmediatamente se asocie a Grupo Motta. Pero la situación detectada es en una empresa preexistente, de tipo familiar, que comercializa por sí y no tiene nada que ver con Motta".

"Está muy cerca en términos de distancia, por eso sí se han extremado las precauciones. Siempre se trabaja bajo los parámetros de bioseguridad, pero se refuerzan por estos días y estamos a disposición para trabajar en lo que podamos colaborar, para que quede circunscripto. Siempre está la predisposición en lo que se pueda ser útil o contribuir", afirmó el profesional.

Apuntando a las afectaciones colaterales que pudieran existir, el veterinario descartó que haya impedimentos y explicó: "Grupo Motta no se ve imposibilitado de comercializar, porque nuestras ponedoras no se encuentran en Racedo, sino que están en Conscripto Bernardi, en el departamento Federal. Hace varios años que se instalaron las aves a más de 200 km. de las plantas, porque el norte entrerriano es una zona despoblada de granjas comerciales. En Racedo no tenemos aves ni producción de huevos".

En torno a ello, adelantó que "el lunes tenemos nacimientos de pollitas de bebé y estamos autorizados -con las precauciones del caso, obviamente-, a trabajar con normalidad. Entre otras medidas de bioseguridad, no se estará circulando cerca de la granja, sino que se usará por un tiempo prudencial la otra salida del pueblo".

El veterinario indicó que "sólo Calisa estará por 28 días en observación, ya que así lo determinan los acuerdos internacionales de exportación". De hecho, es una medida que próximamente se estará revisando y evaluando su continuidad o no, en el encuentro que habrá de la Organización Mundial de la Salud Animal en Francia.