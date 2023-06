Niss en Crespo: "Nación trabaja en la modificación de la Ley de Protección de Datos Personales"

En la noche del viernes, el Subsecretario de CiberDefensa del Ministerio de Defensa de la Nación, Oscar Niss, estuvo en Crespo encabezando una charla informativa, referida a la protección de datos y el objetivo que desde su cartera se persigue. El funcionario había sido convocado por el concejal Humberto Giménez, pudiendo esta comunidad ser incluida en el ciclo de conferencias que se brindan a lo largo y ancho del país.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, Niss explicó que "estos encuentros permiten recorrer el interior del país, contando lo que tiene que ver con la Defensa Nacional, que está vinculado con la soberanía. No es un tema para charla de café para los argentinos, pero tenemos que incluir o llevar a debate lo que nos afecta como Nación".

Los avances tecnológicos y la búsqueda de protección son una carrera a destajo, en la que uno y otro aspecto se superan permanentemente, con efectos sorpresas. Al respecto, el funcionario nacional analizó el posicionamiento en que se encuentra el país en términos de seguridad digital: "Por un lado, hemos avanzado mucho en materia de tecnología. Por ejemplo, INVAP es una empresa estatal -de prestigio en América Latina-, que fabrica reactores nucleares y ya se hizo el contrato para exportar uno a Holanda, en unos años; fabrica satélites junto con ARSAT, otra empresa que ha hecho un tendido de fibra óptica de más de 35.000 kilómetros en todo el país. Y como contracara, en materia específica de ciberseguridad, hemos avanzado no con la velocidad que querríamos. Pero llegar a un estado de 'ciberdefensa seguro' lleva poco tiempo. Con trabajo intenso y en una sola dirección de objetivos, en dos años se consigue. Siempre estamos expuestos, tanto el Estado, como las empresas, y la ciudadanía. Alcanza con mencionar que Estados Unidos es uno de los países que más invierte en ciberseguridad y sin embargo, es atacado permanentemente y con éxito. Por más que uno invierta, los delincuentes que se manejan en este ámbito virtual, van un pasito adelante y por eso vivimos defendiéndonos. La clave es estar atentos y todo el tiempo extremar los mecanismos, para disminuir la vulnerabilidad al máximo posible".

"Los ataques digitales importantes se dan", confirmó el Subsecretario de CiberDefensa y agregó: "No son numerosísimos. En Defensa se pueden dar 4 ó 5 al año".

Con la mirada puesta en actualizar aspectos administrativos que van en detrimento del objetivo, Niss anunció: "El Estado está empezando a normar algunas cuestiones, que van a reforzar el cuidado de nuestra información sensible. Nación trabaja en la modificación de la Ley de Protección de Datos Personales; y se avanza fuerte en exigir determinados recaudos de ciberseguridad a las infraestructuras críticas, que son las que contienen los activos digitales críticos. Están conformados por la información que el Estado necesita para que todo siga funcionando, ya sea energía, financieras, la propia administración pública. Todo eso hay que proteger".

"A Chile lo atacaron hace 4 meses atrás y sufrieron una expansión de información sensible. Nosotros sufrimos un ciberataque hace dos meses y lo pudimos frenar a tiempo. Duró un día y medio. Pero son episodios que nos llevan a tomar decisiones y adoptar estrategias", comentó el responsable nacional y detalló: "El último caso consistió en robarnos información sensible y otra no tanto, a partir de los ramsons, que extraen los archivos de los servidores. Fuerzas Armadas reúne como información sensible sus planes futuros, evaluación de debilidades y demás. Una vez que se detecta un ataque, se lleva adelante un proceso de recuperación de los activos que fueron atacados, se revisan, se vuelven a poner en funcionamiento, y se adoptan más medidas de seguridad. Las brechas que aprovechan son muchas, sobre todo porque se multiplican cuando se trabaja en red y es laborioso cuidar todo".