Mirtha Legrand habló con el intendente de Villa Cañás: qué pasará con la estatua en su honor

El fin de semana pasado Mirtha Legrand fue reconocida con una escultura en la localidad en la que nació en 1927. Para honrarla, la Municipalidad de Villa Cañás inauguró dos estatuas que representaban posturas icónicas de la diva de los almuerzos, con motivo de los 121 años de esa ciudad. Sin embargo, las críticas hacia la escultura ubicada en uno de los predios principales del pueblo no se hicieron esperar.

Cuando la foto de la obra, realizada por el artista plástico cordobés Daniel Melero, comenzó a circular los seguidores de la diva de los almuerzos dejaron en claro que no se parecía en nada a ella. Incluso, su hija Marcela Tinayre fue una de las más críticas de la estatua en homenaje a su madre. En la noche del lunes, al aire de Polémica en el bar, el ciclo de América que conduce Marcela, se comunicó en vivo Mirtha y expuso claramente su postura, sin ningún tipo de rodeos.

“No me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima. Me mostraron antes de ayer la foto y dije: “Muchas gracias”, se sinceró la diva.

En ese momento, la conductora del ciclo creado por Gerardo Sofovich, sorprendida ante la diplomacia de la Chiqui, exclamó:“¡Mamá, los dientes, me niego a que esa seas vos!”. Pero Mirtha respondió: “Y bueno, ¿qué querés que haga, Marcela?. Son muy cariñosos con nosotros los cañaseños, pero esto no sé de dónde salió, tampoco sabía que estaban haciendo una estatua”.

Luego, Mirtha agregó: “Tengo gente amiga en Villa Cañás y le voy a preguntar quién fue el escultor o escultora y le voy a decir que realmente esto no me favorece. Es una lástima, no sé qué foto habrán tomado mía”.

Así las cosas, este martes durante un evento de moda y estética, la Chiqui contó en rueda de prensa que había hablado con el intendente de su ciudad. “La sacaron”, dijo ante la risa de los presentes. Y agregó: “Les cuento: hablé con el intendente que se llama Norberto Gizzi, que es encantador. Porque esto fue con motivo de los 121 años de la fundación de Villa Cañás, donde estamos mi hermano y yo y, lamentablemente,no la pusieron a mi hermana Goldy. Y entonces le dije: ‘Mire, Norberto, la estatua no es buena, como dijo Marcela, ni los dientes son míos’. Entonces me dijo: ‘Bueno Mirtha, la vamos a sacar’. Pero yo le dije: ‘Mire, no la saque, hágala arreglar porque es de un escultor de Laboulaye, de la provincia de Córdoba, que no me conoce seguramente. Dele una foto mía y que me haga de vuelta porque yo no me reconocí'”.

Más adelante, Mirtha agradeció el gesto de la municipalidad de su ciudad natal. “La idea es muy buena, yo agradezco muchísimo a los cañaseños, porque me adoran y los adoro, es un pueblo maravilloso”, dijo para cerrar el tema de la polémica estatua.

Cabe destacar que en 2018, la Chiqui había regresado a su ciudad junto con sus hermanos y los tres fueron declarados ciudadanos ilustres. Por eso, en diálogo con Primicias ya, la diva había señalado al respecto: “Me mandaron fotos los cañaseños. Está José, mi hermano, que era adorado en Villa Cañás. Es muy emocionante y estoy sumamente agradecida por este homenaje. Una pena que no pusieron a Goldy”.