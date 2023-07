Altas expectativas para la 4ª Expo Torino en Crespo

Estación Plus Crespo

Crespo volverá a ser un punto de encuentro para los amantes del "Torino", quienes compartirán un momento grastronómico y una gran expo. El evento está proyectado para el segundo fin de semana de septiembre de 2023 y todo apunta a otra edición exitosa. Al respecto, "Queco" Drescher, expresó a FM Estación Plus Crespo: "El Torino: más que un automóvil, una leyenda Argentina. Ese es el lema que volverá a unirnos a quienes tenemos pasión por este monstruo de auto. Será el sábado 9 y domingo 10 de septiembre, para lo cual ya nos han confirmado participación desde Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y de la zona. Convocamos únicamente Torinos y estaremos haciendo la Expo en el predio de la Avicultura.El recorrido va a estar abierto al público y estamos invitando a los emprendedores que quieran sumarse, como para complementar el paseo familiar que cada año se genera".

"En la ruta tiene un andar inigualable, casi no hay autos que se sostengan en una curva o un sobrepaso, como lo hace el Torino. Lo prefiero siempre a la hora de viajar", dijo el aficionado a la marca y agregó: "Tiene muchos beneficios. Quienes lo tenemos, sabemos cuánto responde y cómo lo disfrutamos. Por decir algunas cualidades, en comparación con otros autos, es de mecánica sencilla. Si falta batería, se empuja y arranca. Alcanza con tener un destornillador y alambre, y enseguida seguís andando. Además, no es gastador como se cree. Llevándolo a 110 km/h consume 10 litros cada 100 km., o sea que no es tanta la diferencia". El crespense sostuvo que "al margen del vehículo en sí mismo, en los encuentros advertimos que encierra historias personales, vivencias, recuerdos o legados familiares. Hay mucha emoción que gira en torno al Torino".

Programa del evento

Sábado 9: Recepción de Torineros desde el mediodía y por la noche, exposición estática de los primeros vehículos que llegan.

Domingo 10: Gran Exposición estática de autos Torino durante todo el día.

-Hasta el 3 de septiembre se reservan lugares para el Gran Asado Torinero, exclusivo para quienes exhiben sus vehículos-