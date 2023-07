Bariloche: presentarán un amparo para que no muevan la estatua de Roca

La polémica llegará a la justicia. El titular de la agrupación Republicanos Unidos de Río Negro iniciará acciones legales para que no retiren el monumento del Centro Cívico de Bariloche.

El plan de renovación del Centro Cívico de la ciudad de Bariloche incluye el retiro de la estatua dedicada a Julio Argentino Roca, una perspectiva que fue rechazada de plano por el titular del titular de Republicanos Unidos de Río Negro y socio fundador del Instituto Nacional Rocaniano, Nicolás Suárez Colman, quien anunció que presentará un amparo para impedir el traslado.

Julio A. Roca fue expresidente de la Nación y líder de la llamada "Campaña del Desierto", por la que se avanzó sobre los pueblos originarios para anexar territorio a la República Argentina. Para Suárez Colman, el sitio de su estatua no puede ser otro que el Centro Cívico de Bariloche, no tanto por su simbolismo (el ejercicio militar no llegó hasta ahí) sino porque ese monumento está protegido por la ley 25.168, que fue promulgada en 1999.

Lo que ocurre es que el primer artículo de esa ley transfiere "a título gratuito, a favor del municipio de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, los inmuebles del Estado Nacional, pertenecientes s la Administración de Parques Nacionales, que integran el conjunto arquitectónico denominado Centro Cívico".

El segundo artículo de la ley ratifica el estatus de monumento histórico nacional al Centro Cívico, lo que lleva al punto 3: "La transferencia a que hace referencia el artículo 1º de esa ley, se hará con cargo de que la municipalidad mencionada conserve y preserve a perpetuidad, tanto en su aspecto exterior como interior; los edificios así como los terrenos y plazas que integran el Centro Cívico, respetando a los efectos de su nuevo uso y destino, las características del diseño arquitectónico y paisajístico; no pudiendo, en consecuencia, realizarse obras, acciones, innovaciones o mejoras individuales o de conjunto que afecten o alteren su concepción, materialización y aspecto original. "

Lo que es más, la norma aclara: "En caso contrario, deberá restituirse este conjunto monumental al Estado nacional."

Suárez Colman dejó entrever en redes sociales su "bronca y desazón" tras el anuncio del intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, de mover el monumento a Roca para poner en vez un homenaje a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

Además, en calidad de socio fundador del Instituto Nacional Rocaniano, Suárez Colman afirmó que "no hay lugar" para que el general de la "Campaña del Desierto" sea calificado como "genocida" porque "fue una guerra en la que una Nación logró consolidar el territorio que era asediado de forma permanente por Chile y sus aliados mapuches, quienes asediaron y masacraron a nuestros pueblos originarios".