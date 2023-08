Robaron cables del puente Rosario-Victoria y no hay luz desde hace días: el arreglo costaría 90 millones de pesos

Desde el lunes el puente Rosario-Victoria está a oscuras, puesto que se robaron gran parte del tendido eléctrico que ilumina la estructura vial. El arreglo para recomponer el servicio costaría cerca de 90 millones de pesos.

El robo de cables en Rosario es un delito cada vez más común; incluso, ya se registraron casos similares en el puente por los que hubo algunos detenidos, pero se trató de cables que no eran vitales para el suministro eléctrico de toda la estructura. Sin embargo, ahora, cortaron el cable madre de media tensión, lo que dejó sin energía a todo el tramo que conecta Rosario con la localidad entrerriana de Victoria.

El lugar está bajo la concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay, a cargo del peaje sobre el puente. Sobre los reiterados hechos, el vocero de la compañía, Mariano Bradanini, explicó que en otras oportunidades se robaron 200 metros del tendido eléctrico.

“Esta vez el robo de cables fue de magnitud”, contó a Télam y agregó que el puente por el que circulan diariamente 7 mil vehículos de todo tiempo “quedó completamente a oscuras durante la noche”. En consecuencia, advirtió que transitar la zona representa “un peligro”.

El arreglo costaría como mínimo “90 millones de pesos”, por lo que la empresa se reunió con las fuerzas de seguridad para poder encontrar una solución al tema y que estos robos no se vuelvan a repetir, de acuerdo con sus declaraciones. De igual forma, el vocero mencionó que aún no hay una fecha establecida de cuándo podría estar reparado.

Sobre la seguridad, Brandini aclaró que le correspondería a la Gendarmería Nacional realizar las tareas de vigilancia y prevención. Mientras tanto, debajo de la estructura la seguridad dependería de la Policía provincial.

Pese a que todo el suministro eléctrico que ilumina el tramo no funciona, el peaje del lugar sí cumple con sus operaciones debido a que Caminos del Río Uruguay utiliza un grupo electrógeno para contar con energía.

Con respecto a cómo fue que los ladrones pudieron cortar el cable madre, Brandini brindó más presiones en una entrevista con el medio local El Once. “Es un lugar no solo de difícil acceso, sino peligroso. Se colgaron de los caños para robar los cables. Fue un movimiento temerario para lograr sacar los cables. No es la primera vez”, relató.

La zona también dificulta el hecho de tener algún video del lo sucedido que pueda aportar a la investigación, puesto que alegó que “es un lugar difícil, donde se tensionan los cables es debajo de la calzada lo que sería, si lo miramos desde abajo, el techo del puente”. “Desde arriba es imposible percibirlo”, continuó.

Este no fue el único hecho delictivo del que fue víctima la empresa, debido a que, aprovechándose de la falta de energía, un grupo de ladrones asaltó unas oficinas que se encuentran debajo del puente, tal como precisó La Capital.

Esta modalidad se volvió cada vez más frecuente en Rosario y afecta también a las compañías de telecomunicaciones. De hecho, en el mes de abril, el delegado regional del Ente Nacional de Comunicación (ENACOM), Franco Balzaretti, señaló que en un año la cantidad de situaciones similares registradas aumentó en un 50 % y precisó que los principales damnificados son los usuarios de las empresas de telefonía. “Las empresas no pueden reponer el servicio de telefonía e internet”, alertó en un diálogo con Cadena 3 Rosario.

En ese sentido, hace tan solo unas semanas, cuatro hombres fueron condenados a tres años de prisión condicional, en un juicio abreviado, por robar cables pertenecientes a la empresa Telecom, según la información de Rosario3. En esta oportunidad, los implicados fueron captados por las cámaras de seguridad, lo que permitió su rápida detención.

