Incendio en una vivienda: el morador shockeado ingresó a la guardia médica

Estación Plus Crespo

Un importante despliegue de las instituciones de emergencia tuvo lugar en la tarde de este viernes, cuando se tomó conocimiento de un incendio de gran magnitud, en una vivienda de Barrio Seco.

Una vez brindados los primeros auxilios, el subjefe de Comisaría Crespo, Martín Pross, indicó a FM Estación Plus Crespo: "Al momento de desarrollarse el foco ígneo, se encontraba el morador -de 39 años de edad-, quien no pudo dar una explicación precisa de la situación. Fue hallado en total estado de alteración, emanaba olor a bebida alcohólica y ante la presunción de efectos por consumos problemáticos, se decidió trasladarlo en ambulancia al Hospital San Francisco de Asís. No sufrió lesiones, pero por precaución, se arbitraron los medios para que reciba asistencia".

"Hasta el momento no se sabe el motivo de inicio de la combustión", comentó el Segundo Jefe y agregó: "El foco ígneo fue de tal alcance, que la vivienda registró daños totales".