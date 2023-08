Humberto Giménez: "Tenemos la fuerza y la convicción para llevar adelante los proyectos que Crespo se merece"

Estación Plus Crespo

En la recta final hacia las PASO, la agrupación justicialista que promueve la precandidatura de la fórmula Humberto Giménez y María de los Ángeles Ríos, para el próximo gobierno crespense, definió su acto de cierre de campaña.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, Giménez invitó a la comunidad: "Será el martes 8 de agosto a las 20:00, en el salón UOMA, ubicado en calle Yrigoyen -entre Otto Sagemüller y Rivadavia-. Estaremos esperando a los compañeros afiliados, a los independientes y a todo aquel vecino dispuesto a escuchar nuestras propuestas. En esta última instancia antes del domingo 13, nos estará acompañando nuestro candidato a gobernador Adán Bahl, precandidatos a diputados y senadores, como así también dirigentes de Paraná Campaña. Queremos que sea una fiesta para los justicialistas y para quienes no están militando también".

Quien aspira a conducir el destino de la ciudad en los próximos 4 años, sostuvo que "el recorrido por los barrios, las reuniones con instituciones y todo lo que ha sido la campaña, nos da impulso. Hemos incorporado algunas ideas más a nuestra propuesta, porque en base a lo que uno escucha, se planifica. Tenemos la fuerza y la convicción para llevar adelante los proyectos que Crespo se merece".

Humberto Giménez apuntó que existen "ejes fundamentales" para su equipo de trabajo y que son puestos a consideración del electorado, sobre lo cual detalló:

- "Adquisición de tierras para la construcción de viviendas. Es una necesidad imperiosa que tiene un amplio sector de la ciudadanía, siendo en un alto porcentaje jóvenes o personas en etapa de vida laboral activa, a quienes se les hace muy difícil el acceso a un terreno. El municipio no puede estar ajeno a toda esta problemática y hay que tomar cartas en el asunto. Hay que adquirir tierras, generar un Banco y que una ordenanza ponga eso en marcha cuanto antes. Nos comprometemos a gestionar viviendas, ya sea por el Plan Procrear, IAPV, autoconstrucción, círculo cerrado, y otras modalidades por las que se puede acceder a unidades habitacionales. Tenemos que trabajar fuertemente en ello", afirmó el precandidato.

- En cuanto a la obra pública, Giménez manifestó: "Planteamos la construcción de asfalto y de cordón-cuneta, sin necesidad de consorcio. Vemos que el sistema actual ha generado discontinuidad en las calles, porque justamente se ejecuta esa mejora cuando los vecinos alcanzan el 70% del pago de la obra. Hay calles que no se terminan de pavimentar y quedan cuadras sí y cuadras no. Proponemos terminar con esa intermitencia. La idea es cumplir con los consorcios ya vigentes y los que están por comenzarse y a partir del segundo año de gestión, ir barrio por barrio ejecutando pavimento y cordón-cuneta, para cerrar circuitos. Paralelamente, ir viendo la realización del tendido de la red de gas, cloaca, iluminación, plaza si aún está pendiente. Trabajar en formal completa y no picotear en todos lados un poquito. El presupuesto de Crespo es muy alto y se puede hacer".

- En alusión a la misma cartera municipal, indicó que "es importante el saneamiento del canal de Barrio Azul y la Cuenca del Arroyo Crespo, en el tramo que conecta calle Entre Ríos con el Lago. No podemos permitirnos que a tan pocas cuadras del centro, tengamos un lugar tan sucio y de alta contaminación. A través del entubamiento o de una canalización, se debe mejorar, no sólo por estética, sino con criterio ambiental y de salud".

- "Hay que reflotar el proyecto de la colectora", señaló Giménez y agregó: "Tenemos más de 20 accesos a la ciudad y con una colectora generaríamos un tránsito más ordenado y seguro, tanto para quienes nos visitan como para los que vivimos acá".

- "Queremos crear el Fondo de Asistencia al Deporte, para ayudar a los clubes, que son lugares de contención de más de 2.500 chicos. Es importante que reciban un dinero mensual, para que puedan hacer frente a los costos de profesores, servicios y demás. Sabemos que a las comisiones y subcomisiones les daría más tranquilidad a la hora de trabajar. Desde el municipio hay que apoyar a los clubes y es posible este acompañamiento", comentó el justicialista.

- Quien encabeza la Lista Nº 518, añadió que "es un propósito también crear un Equipo Interdisciplinario para la atención de niños y adolescentes, en el marco de las actividades deportivas, ya que es un espacio donde aparecen cuestiones sociales que nuestras nuevas generaciones necesitan resolver y para lo cual requieren de las herramientas que pueden brindarle los profesionales".

Finalmente, Humberto Giménez instó a conocer todas las propuestas de su equipo, en las diferentes áreas temáticas, a través de las redes sociales.