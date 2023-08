Werner: “Veo a todos mis rivales como candidatos”

El piloto paranaense ganó la etapa regular del TC y arranca la copa de oro siendo líder. “No solo debemos ser contundentes sino también regulares”, dijo el paranaense Mariano Werner, quien ya había sellado la clasificación a la Copa de Oro en la fecha pasada en San Juan.

El domingo, en el autódromo de Buenos Aires, el ídolo de Ford dio el primer paso hacia la búsqueda del tricampeonato del Turismo Carretera. El entrerriano arribó décimo luego de largar 37º y con los puntos acumulados se convirtió en el ganador de la Etapa Regular.

De esta manera, el piloto del Fadel Racing sumó los 15 puntos extras que se le otorgan al vencedor de la fase, y con los 16 bonus que acumuló por las victorias obtenidas en Viedma y Posadas, comenzará el minitorneo con un total de 31 unidades y una ventaja de 23 puntos con respecto a Santero, Mangoni, Todino, Aguirre, Catalán Magni y Rossi, que empiezan con 8.

“Fue una buena primera fase. Perdimos algunos puntos en Concepción del Uruguay y en Termas de Río Hondo. Pero más allá de eso, en general tuvimos rendimientos altos en muchas carreras, a pesar de que nos cargamos de kilos muy temprano (NdeR: sumó 30). Veníamos de un montón de años que el que ganaba la primera carrera se quedaba afuera de la Copa, pero pudimos revertir eso”, dijo Werner.

Con la Etapa Regular asegurada, es la segunda vez que la gana contabilizando la del 2016, el próximo paso será realizar una doble jornada de ensayos en las próximas semanas antes del comienzo del minitorneo en San Luis cuando empiece la veda de pruebas. “Ahora sirve hacer un buen análisis y una buena prueba previa a la Copa de Oro. Para no ser solo contundentes sino también regulares”, manifestó el campeón 2020 y 2021 de TC.

A su vez, el bicampeón de la “máxima” analizó lo que se viene y dijo que “tenemos mucha variabilidad en la velocidad de los circuitos: Rafaela de extremada velocidad, San Nicolás, San Luis y San Juan que son parecidos, y un punto intermedio que es Toay. Algo que tengo pendiente es San Juan, porque si bien hemos sido contundentes, no fuimos letales. Y esa carrera es importante porque reparte 70 puntos”.

Por último, la máxima esperanza que tienen los hinchas de Ford para pelear por la corona, dijo que “veo a todos mis rivales como candidatos. El año pasado yo no estaba en el mejor momento en la Etapa Regular y fui letal dentro de la Copa de Oro. Así que no hay que descartar a ninguno, incluso aquellos que hoy no están adentro de la Copa”, cerró.

