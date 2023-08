El Inter Miami de Messi venció por penales a Cincinnati y avanzó a la final de la US Open Cup

Inter Miami de Lionel Messi avanzó a la final de la US Open Cup al derrotar 5 a 4 en la tanda de penales al Cincinnati, después de empatar 3 a 3 en los 120 minutos en su visita al estadio TQL y llegó a su segunda final desde la llegada del astro argentino.

Con los goles de Luciano Acosta y Brandon Vazquez, Cincinnati se había puesto en ventaja, pero gracias a las asistencias de Messi, Leonardo Campana metió un doblete y llevó el juego a la prórroga. Josef Martinez dio vuelta el encuentro y cuando todo parecía victoria del Inter, Yuya Kubo metió el 3 a 3.

Messi, Facundo Farias, David Ruiz, Martinez y Benjamín Cremaschi convirtieron sus respectivos penales pero la figura fue Drake Callender, quien atajó el remate de Nick Hagglund, el último penal del local, y Cremaschi le abrió la puerta a otra final al equipo de Florida.

A los 18 minutos, Acosta comenzó una muy buen jugada cerca del área, descargó con el lateral argentino Álvaro Barreal, y este se la devolvió pisando el área chica para el 1 a 0 del local ante un Inter Miami dormido.

Pero a pesar de ese tanto, Cincinnati no generó más peligro en el área de Inter Miami, aunque tuvo más la pelota y la distribuyó mejor. El equipo de Messi no supo llegar al arco y conectarse en los últimos metros como para empatar, y hasta el capitán tuvo que bajar a generar juego en la mitad de la cancha.

En apenas ocho minutos del complemento, Vazquez salió rápida de contraataque ante un Inter que estaba todo arriba, jugada colectiva con Santiago Arias y Aaron Boupendza, y definición cruzada muy fuerte abajo al segundo palo de Drake Callender para el 2 a 0.

El ingreso de Facundo Farías le dio otro aire al Inter Miami, con más movilidad en la delantera y así pudo acercase más al arco de los locales. Desde una pelota parada, Messi metió un gran centro y el ecuatoriano Campana puso la cabeza para el 2 a 1.

Ya con un contexto caótico, con pelotazo hacia arriba para intentar romper la defensa, Messi le puso un freno, encaró unos metros y le metió un centro magistral a Campana para su segundo gol de cabeza y el empate sobre el final de los 90 minutos.

Cincinnati no salió bien a jugar el tiempo extra, agotado mentalmente, y quedó a merced del Inter Miami, quien rompió la defensa con un gran pase de Benjamín Cremaschi, recién ingresado, y Martínez estampó el 3 a 2 para dar vuelta uno de los partidos más difíciles de Messi.

Para los últimos 15 minutos de prórroga, el equipo de Florida se dedicó a defender pero en una pelota David Ruiz la dejó muy corta para Kubo, quien se acomodó y definió contra el palo.

Ya en la definición por penales, todos fueron convirtiendo uno a uno, como en la final de la Leagues Cup. Pero en el turno de Nick Hagglund, el defensor pateó muy anunciado abajo y Callender se lo tapó. Cremaschi ejecutó el último penal y le dio el pase a la final al equipo de Gerardo Martino.

Esta es la síntesis de Cincinnati vs. Inter Miami por las semifinales de la US Open Cup:

US Open Cup.

Semifinales.

Cincinnati 3(4)-3(5) Inter Miami.

Estadio: TQL.

Árbitro: Joe Dickerson.

Cincinnati: Alec Kann; Nick Hagglund, Matthew Maizga, Ian Murphy; Santiago Arias, Obinna Nwobodo, Júnior Moreno, Álvaro Barreal; Luciano Acosta; Aaron Boupendza y Brandon Vazquez. DT: Pat Noonan.

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Diego Gómez, Sergio Busquets, Jean Mota; Lionel Messi y Leonardo Campana. DT: Gerardo Martino.

Goles en el primer tiempo: 18m Luciano Acosta (C).

Goles en el segundo tiempo: 8m Brandon Vazquez (C); 23m y 52m Leonardo Campana (IM).

Goles en el primer tiempo extra: 2m Josef Martinez (IM).

Goles en el segundo tiempo extra: 9m Yuya Kubo (C).

Cambios en el segundo tiempo: 12m Robert Taylor por Miller (IM); David Ruiz por Mota (IM); Facundo Farias por Yedlin (IM); 17m Yuya Kubo por Boupendza (C); 33m Sergio Santos por Vazquez (C); Josef Martinez por Gómez (IM); Noah Allen por Avilés (IM); 43m Raymon Gaddis por Acosta (C); Alvas Powell por Murphy (C); Marco Angulo por Moreno (C).

Cambios en el primer tiempo extra: en el inicio Benjamín Cremaschi por Campana (IM).

Cambios en el segundo tiempo extra: en el inicio Bret Halsey por Barreal (C).

Penales convertidos por Cincinnati: Yuya Kubo, Santiago Arias, Sergio Santos y Matthew Maizga.

Penales no concretados por Cincinnati: Nick Hagglund (atajado).

Penales convertidos por Inter Miami: Lionel Messi, Facundo Farias, David Ruiz, Josef Martinez y Benjamín Cremaschi.