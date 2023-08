A la espera de ser atendidos o de una Mediación en el Ministerio de Trabajo

Este 30 de agosto, afiliados al SUOYEM Crespo volvieron a marcar presencia frente a la Municipalidad, en el contexto de Asamblea Extraordinaria. Un nutrido grupo de trabajadores de diferentes sectores, aguardan mantener una reunión con el Departamento Ejecutivo. Al respecto, la secretaria gremial Noelia Götte, indicó a FM Estación Plus Crespo: "En este segundo día seguimos de Asamblea, porque no hemos sido recibidos por el Ejecutivo. Estamos queriendo resolver un tema, que no avanza porque no hay mesa de diálogo. El conflicto continúa porque no hay negociación. Los empleados están queriendo expresar algo, reclamando por una causa que consideran justa, pero no se nos está escuchando, como para al menos conversar. No tuvimos respuesta, más que el ofrecimiento de hablar con una sola persona, y el SUOYEM Crespo está en Asamblea Extraordinaria, por lo que corresponde accionar en base a lo que se decide en conjunto. No se quiere recibir al empleado".

"Se hizo un pedido de Mediación al Ministerio de Trabajo, como para que se destrabe este conflicto", confirmó Götte y agregó: "Hay empleados que quieren estar acá y hoy no pueden, por temor a lo que suceda con su calidad de trabajo, porque hay jefes que están haciendo presión para que los trabajadores no vengan a la Asamblea; de manera que se están incorporando nuevas situaciones para debatir".

El reclamo de los obreros data del 23 de agosto, con antelación a la medida nacional de bonos para el sector público y privado. En tal sentido, Götte aclaró: "Nosotros solicitamos $100.000, por única vez, pagaderos en hasta 3 meses, como compensación al poco aumento que se registraba en este segundo semestre en el salario municipal. Después apareció el anuncio de Sergio Massa de otorgar un bono, pero nuestro pedido era anterior, no está para nada ligado a esta nueva situación. El requerimiento nuestro es compensación al acuerdo que habíamos tenido, que quedó desfasado de la economía reinante".