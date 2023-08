Asamblea en Plaza Sarmiento: Trabajadores municipales piden ser atendidos por el Ejecutivo

En busca de una recomposición salarial, afiliados al SUOYEM desarrollan una Asamblea Extraordinaria. No descartan llegar a una medida de fuerza.

Estación Plus Crespo

A las 7:00 de este martes, el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM) de Crespo dió inicio a una Asamblea Extraordinaria, en el playón de Plaza Sarmiento, para no obstaculizar el cruce vehicular frente a la Municipalidad.

La secretaria gremial, Noelia Götte, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Queremos poder tener un diálogo y esperamos tener respuesta del Ejecutivo de la ciudad, como para terminar de aclarar algunas cuestiones y poder llegar a un acuerdo de recomposición salarial. Si no se consigue, sí estaríamos definiendo una medida de fuerza; porque mantuvimos reuniones y enviamos una nota, solicitando un bono, ya que los haberes son muy justos y detrás de la inflación. La devaluación complicó la economía de todos, y a nivel nacional como en otros lugares, se establecieron bonos para sobrellevar esta situación. Eso es lo que estamos pidiendo".

"Hasta ahora no nos quieren dar un bono, nosotros tenemos otra posición, por eso queremos conversar estas diferencias, como última instancia", comentó Götte y aclaró: "El Sindicato está pidiendo un bono de $100.000, no remunerativos y no bonificables, incluso con la flexibilidad de cobrarlo en hasta 3 cuotas".

"Aproximadamente unas 85 personas han firmado la asistencia, corresponden a distintos sectores y permaneceremos un tiempo más, previo a definir cómo seguir", hizo saber la dirigente gremial.

Por su parte, la Confederación de Trabajadores Municipales resaltó a FM Estación Plus Crespo: "Instamos a todos los gobiernos municipales a adoptar similares políticas reparadoras del salario de todas las trabajadoras y trabajadores municipales, de las más de 2.300 ciudades y comunas de las provincias del país".

"Urge aplicar impostergables medidas que tenga por objetivo, no sólo la reparación del poder adquisitivo de los salarios como consecuencia de la última devaluación, y sus consiguientes efectos en el aumento de los índices inflacionarios, sino también para que los más de 900.000 trabajadores municipales y sus familias, reciban salarios dignos, que los coloque por encima de los índices de pobreza y/o indigencia en los que actualmente se encuentran", comunicó la entidad representativa.