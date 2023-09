Alivio para pymes: reducirán 100% las cargas patronales para nuevos empleos

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, presentó esta noche el plan Emplea Pyme, con el que buscarán llevar alivio a las pequeñas y medianas empresas argentinas, que representan la principal fuente de generación de empleo del país. Por dos años reducirán 100% las contribuciones patronales para nuevos puestos de trabajo.

El titular del Palacio de Hacienda dio detalles de la medida que habían anticipado el domingo pasado en la cena de campaña del partido. El anuncio contempla la implementación de beneficios fiscales para el sector.

En primer lugar, dio a conocer que se reducirá entre el 50 y el 75% las contribuciones patronales para la contratación de empleados que no perciban planes sociales. En caso de que se trate del primer empleo de jóvenes de entre 18 y 25 años, la reducción será del 100% . La vigencia de la nueva medida será por 24 meses por cada trabajador y trabajadora que se incorpore.

En el caso de la contratación de un beneficiario de un plan social, la pyme estará exenta de abonar la totalidad de las contribuciones patronales por un año.

Al respecto dijo que "el trabajador o trabajadora que tenga el plan y entre al mercado de trabajo va a seguir cobrando el salario complementario y el empleador completará el salario" por 12 meses. Es decir, el Estado se hará cargo durante ese período de cubrir una porción del sueldo real mediante el pago del plan social mientras que el empleador cubrirá el valor restante, de manera que el trabajador percibirá un ingreso superior y en blanco, mientras que la empresa contratará por un monto inferior mientras dure el plazo estipulado.

Además, Massa añadió que el empleado "va a tener ART y obra social y de alguna manera va a poder capacitarse en programas de formación profesional que van a estar financiados por el Estado".

"El programa tiene como objetivo principal seguir incorporando de manera gradual y con una mirada federal a los programas sociales, planes, prestaciones de seguridad social, para transformarlos en trabajo formal", afirmó. Al programa también van a poder acceder trabajadores y trabajadoras de cooperativas municipales y de organizaciones sociales y de la sociedad civil.

Blanqueo laboral

Por otro lado, el plan permitirá a las pymes regularizar relaciones laborales a partir de un "esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias", con el fin de reducir la informalidad en la economía argentina. Mediante el nuevo beneficio, la PyME "podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral".

Entre los beneficios se encuentran:

la empresa quedará liberada de sanciones penales y reduce conflictos judiciales.

puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL).

condonación de deuda por capital, intereses y multas por las y los trabajadores que regularicen

la y el trabajador no pierde aportes: el estado les computará los aportes no ingresados por las y los empleadores por hasta 70 meses.

"Estas medidas que hoy anunciamos apuntan a garantizar el empleo en nuestras pymes, que son uno de los motores más grandes de crecimiento de nuestra economía y son claves en la generación de empleo en la Argentina", señaló Massa, y añadió que el futuro y desarrollo "es con trabajo y producción, pero sobre todas las cosas con las pyme como motor central y el Estado las debe ayudar".

Para acceder al plan Emplea Pyme, el Ministerio de Economía informó que las empresas deberán cumplir una serie de requisitos mínimos. Por un lado, no reducir la nómina laboral durante el plazo estipulado y no tener ningún empleado no registrado.

El domingo, durante la cena de campaña de Unión por la Patria, Massa adelantó las reformas que llevarán a cabo para aliviar las cargas fiscales de las pymes con el objetivo de reducir la informalidad en el mercado de trabajo.

El ministro señaló también que para mejorar el empleo es necesario avanzar en una "simplificación tributaria" ya que actualmente existe una "superposición de impuestos entre Nación, Provincia y Municipios", lo cual "también genera pérdida de competitividad y sobre todas las cosas la multiplicación de la informalidad en la economía y en el trabajo".