Lazos de Amistad publicó una investigación sobre la música de los inmigrantes Alemanes del Volga

Jóvenes crespenses y de la zona, que integran la Agrupación Folclórica Lazos de Amistad, apoyados por el CIOFF Argentina, crearon un valioso trabajo de investigación, que ya se encuentra publicado en forma virtual y que próximamente se encontrará disponible en soporte físico.

El trabajo se llama "Folclore Inmigrante en Crespo y Aldeas Entrerrianas", que es el fruto de un proyecto que revaloriza el legado musical de los Alemanes del Volga y su música.

Acerca de esta iniciativa, Yazmín Muro explicó a FM Estación Plus Crespo: "Como Agrupación Folclórica Lazos de Amistad, en conjunto con la Comisión de Cultura del CIOFF, nos presentamos el año pasado a una convocatoria de becas, denominadas 'Activar Patrimonio', dependientes del Ministerio de Cultura de la Nación. Respetando las bases y condiciones, presentamos el proyecto y felizmente nos fue adjudicada. En total se beneficiaron 10 proyectos procedentes de distintos puntos del país. De Entre Ríos, sólo nosotros resultamos ganadores", contó con orgullo y satisfacción.

"El objetivo era indagar un poco sobre la música de los inmigrantes Alemanes del Volga, aquellos que se radicaron en Crespo y aldeas cercanas. Creemos que hubiera sido súper interesante hacerlo a nivel Entre Ríos, pero una de las exigencias de la investigación era que fuese un poco acotado. Por la misma razón, nos focalizamos en los Alemanes del Volga, pero sin desmerecer al resto de colectividades inmigrantes que han nutrido a esta comunidad también. Hay un montón de otros elementos del patrimonio que son interesantes de relevar, como atuendos, comidas típicas, vocablos, cuestiones religiosas, aristas que por ahí las hemos ido preguntando en las entrevistas mantenidas y es material que conservamos, porque sabemos que dan pie como para continuar la investigación y profundizar en otros temas", afirmó la integrante de ambas instituciones generadoras de la propuesta.

El rescate de los recuerdos y vivencias es un gran disparador para conservar la cultura y así lo entiende el programa nacional que propició esta investigación. En tal sentido, Yazmín Muro manifestó: "El proyecto establecía que obligatoriamente había que hacer entrevistas presenciales. Más allá de que uno buscara información en libros o tomara referencias bibliográficas, una condición era obtener las voces de los portadores del patrimonio. Hicimos seis entrevistas en Crespo, a personas adultas mayores, que son quienes tienen más anécdotas y datos para contarnos. Esto no terminó sólo en el trabajo, sino que a nosotros nos entusiasmó, por lo que si a raíz de esta publicación aparece alguna otra persona que tenga algo más para contar, estaremos encantados de tomar contacto".

Los entrevistados fueron el historiador Orlando "Pocho" Britos; los músicos José María Puntín, Reinaldo Schell y Aldo Gassmann; el luthier Ricardo Eichhorn; y Armando Reisenauer, un gran conocedor de los Alemanes del Volga.

La formación crespense protagonizó una ardua y completa tarea para alcanzar esta publicación: "La Agrupación llevó adelante las entrevistas; participamos en la escritura del trabajo, para lo cual recurrimos al asesoramiento de una musicóloga -para la confección de las preguntas-; y realizamos la parte técnica, como fotografías, edición de imágenes y de sonido, transcripción de las entrevistas y edición de textos. Contamos con la valiosa colaboración de Silvana Piemonte, que es la presidenta de la Comisión de Cultura y otra joven de Santa Fe", contó Yazmín.

La joven especificó que la temática musical es muy rica en sí misma, ya que atraviesa otras cuestiones sociales. En esa línea de pensamiento, adelantó: "Se habla de instrumentos, de música y costumbres referidas a ensayos, actuaciones y demás. Hay también comentarios sobre el idioma, el dialecto. Para eso nos ayudó mucho Orlando Britos, que si bien no es descendiente de alemanes, sí tiene una amplia trayectoria en investigación y estudios sobre ese tema. Él nos ayudó mucho en esa conceptualización".

"Hay muchas anécdotas vinculadas a casamientos, porque es una celebración muy importante y en general, lo que nos contaban es que los alemanes tocaban mayormente en esa fiesta de convocatoria familiar. No había tantas fiestas populares como conocemos actualmente, donde se organizan bailes y la gente asiste sin importar si se conocen o no. Entonces en las entrevistas, surgían muchas anécdotas de casamientos, incluso no sólo en Crespo. En lo personal -me lo ha contado mi abuelo-, que la gente esperaba ansiosa a ver si Los Henkel tenían fecha disponible, y en función de eso fijaban su fecha de casamiento. Algunos de los que realizamos las entrevistas, tenemos parte de nuestra rama familiar alemana, y cuando escuchábamos esos relatos, nos mirábamos, sabiendo que eso lo habíamos escuchado también en nuestros entornos. Se habla de Los Rogel, Los Wendler Bubens, Los Waigandt, y de varios otros conjuntos", reveló.

Destacando otros aspectos, Muro señaló: "Hay un material fotográfico interesante, de la formación de músicos Alemanes del Volga, donde se puede observar la variedad de instrumentos de viento que tenían. Es una foto de principios del Siglo XX, que creo que se obtuvo del museo y otras provistas por Iris Schneider, de su familia".

Denotando satisfacción, agregó: "Quisimos llegar a las voces de los portadores de ese patrimonio cultural, que en principio es de los Alemanes del Volga, pero que en realidad ya es nuestro: es crespense, es entrerriano, es argentino".

¿Cómo acceder?

Como parte de los requerimientos del Ministerio de Cultura, está el difundir el trabajo realizado. Tendrá varias opciones para llegar al público, conforme explicó Yazmín Muro: "Este trabajo de recopilación de datos y de elementos culturales, hoy está a disposición del público en la página del CIOFF Argentina. Es una revista digital, de unas 30 páginas aproximadamente, que incluye las entrevistas, fotografías -algunas generadas por nosotros a los entrevistados que tocan algún instrumento, y otras que nos facilitaron-. También se encontrarán con partituras de algunas canciones y el enlace ó link que lleva al audio de esas canciones, como así también de las entrevistas. Es un contenido bien dinámico".

Ingresá desde este link: Folclore Inmigrante en Crespo y Aldeas Entrerrianas

"A cada asociado del CIOFF le ha llegado por mail esa información", afirmó y también dio cuenta de que "en noviembre, en fecha a definir, haremos la presentación pública en Crespo. La intención es invitar a las personas que estuvieron en las entrevistas y a quienes nos estuvieron ayudando, aportando material, obviamente abierto a todo el que esté interesado. Para entonces ya se podrá ver la revista impresa también", concluyó.