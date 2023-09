Diputados aprobó proyecto que beneficia a los bomberos y sancionó la Ley de Equinoterapia

En la sesión que tuvo lugar este miércoles se aprobó el proyecto que establece un marco regulatorio de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos. Fue la diputada Stefanía Cora (PJ) quien agradeció la presencia de las 65 organizaciones presentes en el recinto y brindó precisiones sobre la iniciativa que regula el funcionamiento de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia y su vinculación con el Estado provincial.



La legisladora destacó “la necesidad de construir normativas y políticas públicas para quienes dan su vida por la comunidad” y explicó que “esta ley apunta a poner en valor el trabajo de las y los bomberos voluntarios y ordenar aquella primera ley del año 1987 que es necesario aggiornar a la reforma constitucional nacional de 1994, de la provincial de 2008 y de los pactos internacionales que como Estado hemos ido firmando en materia de derechos humanos”.



La legisladora indicó que el proyecto es impulsado por el Poder Ejecutivo a raíz de un compromiso de nuestro gobernador Gustavo Bordet con todas las asociaciones para que hoy podamos estar a la altura de la tarea de los bomberos y poder otorgarles un beneficio económico tras su retiro”.



Los calificó como “héroes sin capa” y resaltó que el proyecto también dispone que “el Estado se compromete a la asistencia de un seguro para los vehículos que utilizan” los 1200 bomberos y bomberas voluntarias.



Por su parte, el diputado Esteban Vitor (PRO) anunció el acompañamiento del Interbloque Juntos por Entre Ríos porque implica “un justo reconocimiento a una de las tareas más”.



No obstante, cuestionó que no se haya tratado en comisión y, si bien dejó en claro que el respaldo, mencionó ciertos reparos a algunos artículos (16º, 25º y 33º).



Luego la diputada Gracia Jaroslavsky (UCR) advirtió que “esta ley no contempla en ninguna parte la paridad de género. Aunque digan que es escasa la participación de las mujeres en estos cuerpos voluntarios, es un principio que establecimos por ley en esta Legislatura y que se supone que debe estar vigente”.



En tanto, el diputado Néstor Loggio (PJ) resaltó que este proyecto “ha sido construido junto a los representantes los bomberos y cuando las normas recogen las demandas de los sectores involucrados son normas sabias”.



Luego tomó la palabra Paola Rubbatino (PJ) reivindicó al proyecto porque “genera derechos” y solicitó un aplauso por el sector.



Más tarde el diputado Julián Maneiro (Interbloque Unión Cívica Radical) adelantó el voto favorable del Interbloque de Unión Cívica Radical: “El Estado provincial no debe mirar para otro lado porque es una de sus incumbencias principales es garantizar la seguridad de los ciudadanos, por lo que cuando esta tarea la llevan a cabo cuerpos voluntarios el Estado tiene que hacer este tipo de actos de justicia”.



Equinoterapia



En otro tramo de la sesión la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que regula la equinoterapia y otras intervenciones asistidas con animales en los 24 centros que existen en el territorio provincial



La iniciativa volvió con modificaciones del Senado y apunta a “implementar políticas públicas que garanticen el acceso a estas terapias” y promueven su desarrollo como una alternativa de atención integradora de la salud.



El objetivo es “establecer un marco regulatorio que establezca el funcionamiento de los diferentes centros prestadores que se encuentren dentro del territorio provincial”.



La iniciativa determina que “el Sistema Público Provincial de Salud y el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) deben brindar cobertura de las prestaciones previstas y ofrecer tales servicios en base a un nomenclador especial que establezca con sus prestadores a tales fines”.



Contra el negacionismo



La Cámara de Diputados de Entre Ríos también aprobó un proyecto por el cual repudió el acto organizado por la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, en elque se cuestionaron “las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y se reivindicó la teoría de los dos demonios, relativizando el genocidio perpetrado por los usurpadores del Estado argentino desde 1976 a 1983 y promoviendo, mediante ese negacionismo histórico, una actitud antidemocrática y violenta”.



“Esta ofensiva antipopular, que ya viene cuestionando fuertemente los derechos laborales, a la seguridad social, al ambiente sano, a la educación y la salud, solo puede catalogarse como primitiva e incivilizada”, señaló Loggio, uno de los autores de la iniciativa que fue aprobada este miércoles.



Otros proyectos



En la sesión también se aprobó un proyecto por el que se autoriza al Gobierno de la Provincia a aceptar la donación formulada por la Municipalidad de Gobernador Maciá de un inmueble con el cargo de afectar dicho inmueble a la construcción del Juzgado de Paz de la ciudad de Gobernador Maciá.



También la iniciativa que dispone autorizar al Gobierno a transferir a título de donación, a favor de la Municipalidad de Herrera (departamento Uruguay) de un inmueble de su propiedad con la finalidad de cumplimentar con las disposiciones previstas por el artículo 81º, primer párrafo de la Constitución provincial.



Además se dio luz verde al proyecto que autoriza al Gobierno a transferir a título de donación a favor de la Municipalidad de Aldea María Luisa inmuebles de su propiedad ubicados en el departamento Paraná, distrito Sauce, municipio de Aldea María Luisa.



Finalmente se aprobó la iniciativa del Ejecutivo por el que se autoriza a efectuar la donación a favor de la Municipalidad de Paraná de tres inmuebles propiedad del Gobierno de Entre Ríos.