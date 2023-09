El Padre Luciano Murador encabezará dos charlas en Crespo

En vísperas de la Fiesta Patronal de la ciudad, la Parroquia Nuestra Sra. del Rosario, planificó ofrecerle a la comunidad espacios en los cuales poder abordar temáticas actuales que desafían la fuerza de la fe. En tal sentido, el Padre Rubén Schmidt, indicó a FM Estación Plus Crespo que "en el marco de la novena, se ha organizado un ciclo compuesto por dos charlas. Las conferencias serán brindadas por el sacerdote de la Diócesis de Paraná, Luciano Murador, quien se ha especializado en exorcismo y ha sido muy consultado ante la aparición de juegos espiritistas y demás. A veces pareciera que la sociedad está desorientada, que hay personas que se van alejando de Dios y van buscando alternativas que no le hacen bien a su alma. No es un conflicto interior para esa sola persona, sino que su entorno y los ámbitos donde se desenvuelve también se afectan de algún modo. Van a ser encuentros de mucho interés, donde hablaremos de cultura general, de cuestiones muy actuales, pero que por ahí encierran trasfondos que no conocemos o no tenemos presentes".

"La primera charla será este jueves 28 de septiembre, a las 21:00 y lleva por nombre 'El príncipe de este mundo ha sido vencido por la cruz de Cristo', haciendo alusión al demonio", manifestó el sacerdote local y a instancias de hacer extensiva la invitación, agregó: "La segunda será el miércoles 4 de octubre, denominada 'New Age y Reiki'. Es con acceso libre y gratuito, en nuestro salón".