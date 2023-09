Turistas alquilaron casa en Colón y al llegar resultó que los habían estafado

Les dieron datos falsos y pagaron una seña. La transacción era una estafa de la que se enteraron al llegar al lugar y toparse con el verdadero dueño de la locación, quien incluso reveló que no era la primera que "le alquilaban" la vivienda

Una familia de la provincia de Buenos Aires fue engañada por una mujer y un hombre que se hicieron pasar por propietarios de una casa en alquiler para vacacionar en Colón el pasado fin de semana. La transacción era una estafa de la que se enteraron al llegar al lugar y toparse con el verdadero dueño de la locación, quien incluso reveló que no era la primera que "le alquilaban" la vivienda.



La familia llegó el jueves pasado procedente de Rafael Castillo, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Habían reservado una casa en calle Gral. Noailles para descansar del 21 al 24 de septiembre.



"Fuimos ocho personas: mis suegros, mi cuñado, mi marido, mis dos hijos –un nene de 13 y una de 6 que tiene discapacidad– y un sobrino", contó Laura, la damnificada. Cuando arribaron al sitio alquilado, que habían reservado con una seña de $10.000 mediante una transferencia bancaria, se encontraron con el engaño.



En la puerta estaba el verdadero dueño. Cuando la familia se presentó, la sorpresa fue mutua. Él no les había alquilado el lugar. Incluso les dijo que ya le había pasado otras veces.



"Al llegar a la supuesta casa alquilada nos dimos cuenta. Llegamos a esa dirección que nos habían brindado. La casa existe, pero los que la alquilan no son los dueños", indicó Laura.

Los ocho familiares, después de viajar horas desde el Conurbano, se dirigieron a radicar una denuncia a la Secretaría de Turismo. También concurrió el propietario de la casa.



"Yo estaba con mi nena con discapacidad en el auto, mi suegra también tiene problemas para caminar", ilustró la turista.



El hombre que se había comunicado por teléfono con ellos para hacer la reserva se hace llamar Julio César Jara y el perfil de la mujer que publica en los grupos es Carla Clarisa Gutenberg.



Los posteos de este perfil falso en el grupo de Facebook "Alquileres en Colón, Entre Ríos" se remontan varios meses atrás y ofrecían varias casas distintas, incluso con un cartel -obviamente trucho- que muestra una presunta homologación municipal.



Jorge, el marido de Laura, le había hecho una transferencia a modo de seña de $10.000 hace alrededor de un mes, como consta en el comprobante.

"El hombre nos bloqueó en WhatsApp. Mi marido tiene la captura de pantalla de la transferencia que se hizo al nombre de la misma persona y el número de cuenta de banco. Vamos a hacer la denuncia policial porque tenemos todos los datos", aseguró a Diario Uno.



"En sí no es nada", dijo la víctima sobre el monto de la transferencia, "pero no somos las únicas personas que estafó este tal César", advirtió.



Y acotó: "En la Secretaría de Turismo nos dijeron que pasan muchas de estas cosas, que tendríamos que llamar directamente a la Secretaría o alquilar por inmobiliaria. Porque está pasando muchísimo".



Luego del disgusto inicial, la familia bonaerense logró conseguir otro alquiler y pudieron disfrutar del fin de semana en la ciudad más turística de Entre Ríos. Lo que más querían visitar eran las termas.



"En Colón muchos de los vecinos nos dieron una mano con números y contactos. Pudimos alquilar una casa a 10 cuadras de las termas, estar con mi nena. La pasamos re bien, toda la gente fue súper amable", valoró finalmente Laura.