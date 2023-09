Gabriel Heinze confirmó su continuidad: "Hoy creo que puedo seguir ayudando y no pienso en salir"

La dura derrota de Newell's ante Central generó un sinnúmero de suspicacias sobre la continuidad al frente del equipo, pero el DT lo desestimó: "Esto no se trata de cómo me siento o no, sino de ver si puedo darle cosas a este club que tanto quiero. Y creo que hoy tengo mucho para aportar y no pienso en salir", dijo.

"No hay nada que pueda decirle al hincha de NOB que lo haga sentir bien. Solo sé que esto lo sufro y me duele como a ellos", agregó.

Luego, sobre la posibilidad de cambiar de idea ante la falta de resultados, indicó: "Yo en las derrotas trato de no cambiar y de ver si puedo seguir ayudando, para eso vine".

Y agregó: "Me sentaré a hablar porque es una derrota dura pero mi pensamiento no cambia. Yo analizo si puedo seguir ayudando y hoy creo que sí".

Además, valoró lo que hizo el equipo en cuanto al juego: "Los resultados definen todo, esto es parte del fútbol. Lo que defiendo y hago es todo lo demás para llegar a los resultados".

Finalmente, le dio un mensaje al simpatizante leproso: "Lo único que le digo a los hinchas es que lo sufro igual que ellos, así lo siento. He perdido y he ganado muchas cosas en mi vida, pero estas cosas duelen y mucho. Hoy no hay nada que pueda decirle al hincha que le haga bien", replicó Rosario3.