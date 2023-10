Fuerte reclamo de docentes autoconvocados por salario abonado

Un grupo de docentes autoconvocados se movilizó este sábado en Paraná, hasta llegar a Plaza Mansilla, frente al Consejo de Educación. El jueves se manifestaron en la sede central de Agmer, en Avenida Alameda de la Federación, y este sábado lo hicieron frente a Casa de Gobierno, donde leyeron un petitorio que pide que ningún docente de Entre Ríos “gane menos” que el costo de la canasta básica que mide la línea de pobreza, y que hoy está en $284.686,95.

También pidieron una “recomposición con cláusula de ajuste automática mensual conforme la evolución” del índice de inflación, y, entre otros puntos, reconocer y reivindicar la labor docente para toda la comunidad en términos de la labor realizada todos los días en las aulas, los patios, jornadas, turnos docentes, e infinidad de actividades donde trabajamos con niños, adolescentes y jóvenes en una realidad a veces cruel, donde nuestra fortaleza flaquea pero seguimos firmes con nuestra responsabilidad de formar los niños del futuro”.

Marianela Valdez, dirigente de Alternativa Docente, agrupación que está dentro del colectivo de la Lista Multicolor, dijo que lo desencadenó el malhumor docente tiene que ver con “los errores, entre comillas, en la liquidación del aumento que se acordó en paritaria”, un 10,9%, que el Gobierno abonó el martes último. Lo que desencadenó el malestar fue que se tomó como base de cálculo el sueldo de un docente en enero, y no el vigente a junio último.

El jueves 14 del actual el Gobierno selló con los sindicatos docentes el tercer acuerdo salarial del año. El primero fue el 24 de febrero, el segundo, el 6 de julio; el tercero, este jueves 14 de septiembre.

El Gobierno se comprometió a abonar de manera «inmediata y por complementaria» un adelanto que se compone de un 3,9 % de diferencia entre pauta salarial e inflación acumulada más un 7 % por encima, lo que da un total de un 10,9 % con base de cálculo de junio y también propuso dar un adelanto de un 8 % con los haberes de septiembre con la misma base de cálculo a cuenta de la inflación de dicho mes y que una vez conocida la inflación se abonará por complementaria la diferencia.

Pero aquella primera fase del aumento, que se pagó el martes, del 10,9%, tuvo un error clave: se calculó sobre la base de salarios de enero y no de junio, y de ese modo los docentes cobraron dos tercios de lo acordado en paritaria. Y el último tercio, hasta completar lo que se comprometió en paritaria, es incierto cuándo se completará.

Valdez marcó que frente a la falta de respuesta del Gobierno por ese “error”, desde el sindicato Agmer no hubo una convocatoria a plantear medidas de fuerza. “Cambiar la base de cálculo de los aumentos fue un reclamo que salió desde las asambleas en las escuelas y que el gremio tomó. Pero ante el error, no hubo presión de Agmer. Es como que la dirigencia viene haciéndole los deberes al Gobierno”, subrayó.

“Desde el sindicato nos dijeron que teníamos que esperar, que se iba a dar una respuesta. Resulta que en la nueva liquidación otra vez aparecieron los errores. Este sábado empezaron a cobrar los docentes y no se pueden ver los recibos digitales así que no sabemos si otra vez hay errores. Los recibos aparecen en blanco. No tenemos forma de controlar. Algunos compañeros están viendo algunos descuentos que no esperaban”, sostuvo.

En ese marco, reprochó la respuesta desde Agmer. “El Gobierno incumplió la paritaria, y el sindicato lo único que hizo fue presentar una nota en Trabajo. En Paraná, hicieron una asamblea, convocaron dos horas por turno, el miércoles, pero no hubo asamblea resolutiva. Nos pidieron que firmáramos una planilla detallando cuál había sido el error. Pero eso ya se sabe. Lo que los docentes pusieron en las planillas fueron reclamos al sindicato por su falta de acción. Están jugando con nuestros salarios. Eso desencadenó malestar en las escuelas”, puntualizó.