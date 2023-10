Carlos Sigvardt: "No hay que ir por el deseo del que gobierna, sino por la necesidad del ciudadano"

A días de las elecciones, Carlos Sigvardt -candidato a Intendente de Crespo- y Cristian Kappes -candidato a concejal-, de Políticas para la República, reafirmaron su interés en llegar al municipio de la ciudad, "para hacer política de una manera diferente".

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, quien se postula a presidente municipal se mostró conforme con la repercusión de esta nueva fuerza política en la ciudad y respecto de la campaña, comentó: "Como obtuvimos la autorización para participar de las elecciones casi sobre las PASO, no hubo mucho tiempo en el campo de acción en esa primera instancia. Ahora sí armamos un Plan de Gobierno, que lo resumimos en un folleto, con el cual estamos visitando a los vecinos. Nos interesa que conozcan las propuestas y lo que pretendemos para la ciudad, fundamentalmente nuestra perspectiva, que es priorizando la persona y desde ahí, encontrando la solución para el bien común. Estamos convencidos que debe ser así ".

"En estos días tenemos charlas con los primeros votantes, dándonos a conocer y tomando el parecer de los jóvenes, a los que hay que entusiasmar a participar desde esa mirada, la oportunidad de hacer mejor la vida del otro en comunidad".

Por su parte, Kappes instó a la población a analizar la plataforma, que se encuentra en las diferentes redes sociales PRCrespo y el sitio oficial del partido. En ese sentido, apuntó que "Se han dividido las propuestas en 3 ámbitos: Planificación y obra pública, Urbanismo y Gestión".

Al momento de mencionar cuestiones que preocupan al equipo de Políticas para la República Crespo y en las cuales han trabajado, Cristian Kappes expresó: "Hay mucha demanda habitacional, porque sólo con el sorteo de terrenos no solucionamos un problema que viene de vieja data. Tenemos proyectos para incorporar tierras, para poder ejecutar un plan desde la Municipalidad, como para que la gente a través de un aporte, pueda ir accediendo. Hay experiencias con buen resultado, como en Viale y Valle María, con quienes nos interiorizamos y elaboramos este tipo de opciones, para brindar algo más. Sabemos que está muy difícil poder construir, en términos de costo de materiales y aquellos que no tienen desenvolvimiento en la construcción en sí misma, la mano de obra es cara. Entonces debe haber más opciones, no sólo terrenos".

"Proponemos que el concejal vaya a los barrios y no se quede esperando que la gente vaya a ellos, hasta el recinto. Son los representantes del pueblo y es en ese territorio donde deben ver cómo se rebalsan las cloacas, los problemas de accesibilidad, las cuestiones que aquejan al vecino en el día a día", dijo el candidato a edil y agregó: "Basta de esperar a que llueva, para notar que una calle es intransitable y mientras tanto la gente complicada para salir de su casa; ver por qué no hay iluminación en una calle que es acceso, pero sí en una que no se utiliza. Tenemos que tomar decisiones con toda la comunidad. No podemos sacar una sala de teatro y no tener un proyecto antes, como para armarla en otro lado, porque en el mientras tanto no hay nada. Creemos que la gestión no es un lugar para acciones por capricho, así no sean temas para pasar por el Concejo Deliberante, hay que hablar las ideas con la gente".

"Todo está centralizado en el edificio de 25 de Mayo, pero consideramos que la presencia debe llegar a los barrios, sino siempre los vecinos se tienen que trasladar hasta el centro", afirmó.

Kappes resaltó que "las guardias pediátricas en Crespo son una necesidad. Nos conformamos con escuchar que es responsabilidad de la Provincia. ¿Y qué hacemos mientras tanto? La gente que vive en Crespo necesita una respuesta ante la urgencia. Si no podemos darle atención en esa especialidad, pongamos un vehículo a disposición para aquellas personas que no tienen cómo trasladarse a Paraná, para llevar a su chico enfermo el fin de semana. Y no es que por las dudas esté un móvil, que la afectación sea exclusiva. Es un tema que hay que hablarlo, no sacarnos el lazo. La gente necesita que el municipio se mueva para dar una solución, que se gestione".

El joven candidato de Políticas para la República acotó que "hemos estado reunidos con miembros de los clubes, y habría que disponer personal para el mantemiento básico de los espacios e instituciones intermedias. Iluminación en las cercanías".

En consonancia, Carlos Sigvardt manifestó: "Pensamos en equipos interdisciplinarios para trabajar en la prevención de la salud mental del niño y el ciudadano que participa en los ámbitos deportivos. Ir también a los barrios y brindar esa posibilidad de asistencia a Talleres Socio-Emocionales. Las estadísticas indican que atrás de cada suicidio, hay 30 chicos que lo intentan. Crespo no es ajeno, hay mucho por hacer en todo eso. Son actividades para una contención mucho más grande".

"No hay que ir por el deseo del que gobierna, sino por la necesidad del ciudadano", dijo el candidato a intendente de Crespo. Y a modo de ejemplo, sostuvo: "Quizás una gran obra hace más ruido, pero la conectividad de las 51 Viviendas con el centro, es más importante; son muchos los chicos que vienen en bicicleta a la escuela, en condiciones de peligro y complicaciones viales. Es una situación que los docentes también lo revelan, porque las cooperadoras reciben un fondo municipal, pero no hay contacto más allá de ello y hay otras problemáticas sociales a las que pueden aportar su perspectiva e incluso su visión de solución".

Corte de boleta

Políticas para la República Crespo presenta boleta corta, compuesta por dos cuerpos: candidato a intendente y vice intendenta - candidatos a concejal.

"Para que sea válida, no se deben superponer candidatos de otros partidos en esos cargos. Sí, agregarle cargos provinciales y nacionales, pero no los últimos dos cuerpos, espacios en los que iría nuestra boleta", comentó Kappes y agregó que "los interesados nos pueden contactar para el armado del voto, hemos publicado instructivos también, y estamos a disposición para cualquier consulta".