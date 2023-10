Lionel Scaloni aseguró que vio "bien" a Messi y que podría ser titular ante Paraguay

Además, el entrenador no dio indicios del equipo, aunque no descartó que Lautaro Martínez y Julián Álvarez jueguen juntos desde el inicio.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró que lo vio "bien" al futbolista Lionel Messi y que "podría estar desde el inicio" en el partido en el cual el equipo nacional recibirá mañana a Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

"Todavía tenemos un entrenamiento y para él es importante uno más. Lo vimos bien y hablaré antes pare definir si juega de inicio o no", expresó Scaloni en una conferencia de prensa que brindó este mediodía.

En la misma línea, agregó: "En base a eso, el equipo puede cambiar, pero tengo que hablarlo con él y sobre todo que esté bien, que estemos convencidos de que pueda jugar de inicio. Se lo vio bien. En base a eso, veremos el resto del equipo".

"Pero primero tenemos que ver cómo se siente él, después tenemos otro partido en cuatro días. No es tan fácil, ya sabe lo que pienso. Lo importante es que esté bien", recalcó el oriundo de Pujato.

"Los que están acá no sé si tuvieron pretemporadas. Leo fue a competir directo. El resto hizo partidos en Estados Unidos, no se van 15 días a la montaña y correr. Hoy el calendario implica correr y correr. A veces no pasa nada y otras te pasa factura. Hoy están sintiendo el calendario. Hay jugadores que están llegando justo, pero no creo que sea solo Argentina", analizó Scaloni sobre Messi y las bajas que tuvo por distintas lesiones.

Sobre las ausencias en la lista, añadió: "Sabemos que son bajas importantes, pero no hacemos eco en eso. Sabemos que los que vienen lo intentarán hacer de la mejor manera y son jugadores muy válidos, que intentarán ganarse el lugar. Es lo que buscamos de ellos, que los que vinieron por los lesionados quieran jugar y quedarse".

Además, el entrenador se refirió la inactividad que tendrá el astro argentino con el Inter Miami y descartó que esto sea un problema en el corto plazo: "En lo que concierne a la Selección, va a estar en movimiento hasta la fecha FIFA siguiente, a nosotros no nos perjudica mucho, va a estar con entrenamientos y partidos, no es un problema".

"Sobre lo que pasará después no hablé, tendrá sus merecidas vacaciones y volverá a entrenar con su equipo más adelante, pero en la Selección no trastoca mucho los planes", remarcó.

Posteriormente, Scaloni hizo hincapié en el partido que su equipo afrontará mañana, desde las 20, ante el seleccionado paraguayo en el estadio Monumental: "En principio (Daniel) Garnero y Paraguay merecen todo el respeto. Es una selección difícil. De Garnero vimos sus últimos partidos. Nos han tocado entrenadores que debutaban, pero se ve que es un equipo que le gusta jugar al fútbol, tiene jugadores de esas características. Me parece un buen entrenador. Mañana veremos cómo se da".

"No sé cómo preparó Paraguay el partido, pueden ser con tres centrales, con Junior Alonso como lateral izquierdo. Nosotros analizamos cómo juega el rival y tomamos nuestros recaudos, pero la primera idea es hacer nuestro juego, y pensaremos el partido en base a lo que queremos hacer nosotros. Tenemos jugadores que pueden hacer diferentes cosas y en eso está abocado el partido", explicó sobre la preparación para el compromiso.

Si bien no dio indicios del equipo, otras de las dudas que no despejó está planteada en la ofensiva, ya que Lautaro Martínez y Julián Álvarez no suelen jugar juntos y, ante ello, el entrenador barajó la posibilidad de que puedan hacerlo: "Yo estoy abierto a muchas cosas, dependerá del partido y, si creemos que tienen que jugar juntos, no sería un inconveniente. Más allá de que son nueve los dos, son diferentes y pueden jugar. Primero vamos a ver qué es lo mejor para el partido y, en base a eso, decidiremos".

Al mismo tiempo, se refirió a Alexis Mac Allister y Enzo Fernández: "No sé si van a jugar los dos o alternar, también está Leandro (Paredes) y Guido (Rodríguez). Pueden jugar los dos en la misma posición, uno puede ser volante central y el otro interno. Con nosotros Alexis en el Mundial jugó de interno y ahora en el Liverpool de cinco, y lo hace bien de las dos maneras. Igual que Enzo, que tiene una característica más marcada de llegar al área, algo que tenía Alexis años atrás. Pueden darnos cosas los dos, ante Ecuador empezamos de una manera y cambiamos. Puede ser positivo para nosotros".

Además, sobre el equipo ante Paraguay fue tajante: "Juega el que mejor está. Si vemos que bajan el rendimiento jugará otro. Hay una competencia sana. Tenemos esa ventaja. Ellos son consientes de lo que hay en juego y que, si no están con ganas, no están obligados a estar. Eso lo tienen claro. Hay muchos chicos jóvenes que vienen empujando de atrás. Creo que la competencia es sana y eso es lo mejor".

Y explicó que su equipo no tiene tiempo para relajarse: "Más allá del resultado de seguir ganando, es el momento de seguir jugando de esta manera. Hay veces que el viento cambia, y ahí es donde necesitamos estar igual que ahora. Hay que aprovechar el momento para traer chicos, que vean cómo se entrena, ver a los más grandes. Aprovechar el momento de otras selecciones es relativo, porque te pueden ganar tranquilamente. Nosotros tenemos que aprovechar para que todo siga igual y que los chicos vengan y me pongan en dificultad para brindar su granito de arena".

"Es seguir en la senda victoriosa e intentar ganar, competir, que ellos no se relajen. Siempre respetando un patrón de juego. No tenemos que jugar de otra manera. Podemos ir variando, porque el rival te estudia. Ahí tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Ese es el desafío adelante. Ahora toca Paraguay, después Perú. Es seguir y seguir. Tenemos que ser un equipo con hambre, que quiere seguir creciendo", remarcó.

Posteriormente, se expresó sobre la vuelta de algunos futbolistas, que no fueron parte de la primera convocatoria y dejó la posibilidad de que puedan ser titulares: "(Marcos) Acuña viene de una lesión, jugó medio tiempo el último partido y está en condiciones de ser parte de la convocatoria y de jugar, evaluaremos si de entrada o no, porque tiene muy pocos minutos encima, igual que (Giovani) Lo Celso, que lo valoramos un montón, pero también viene de una lesión. No somos partidarios de forzarlos".

Por otra parte, Scaloni fue consultado por el presente de Sergio Romero en Boca y si podría tener una oportunidad en la Selección a futuro. "Lo de Chiquito lo respondí en la anterior conferencia. Y siguió atajando. No hay dudas que tiene nivel, lo ha demostrado. Acá lo apreciamos mucho. Es un arquero espectacular. Las puertas están abiertas, pero hoy tenemos los chicos que están. Si hay motivos para cambiar, las puertas están abiertas", acotó.

Por último, el técnico campeón del mundo en Qatar, se refirió al Mundial Centenario de 2030, en el Argentina, Uruguay y Paraguay serán los encargados de inaugurar la Copa que se jugará de forma ambulante, ya que el resto de la competencia se desarrollará en España, Portugal y Marruecos.

"Es una alegría para todos que Argentina pueda jugar un partido del Mundial en su país, es una alegría enorme para todos, una satisfacción y conseguir eso me parece un buen logro. Pero no podemos estar pensando en 2030, todavía tenemos la clasificación del Mundial que viene y a partir de ahí veremos", destacó de forma tajante.

"La Selección argentina va en continua evolución y de jugadores estarán los que estén mejor. Si estaré yo dependerá de los resultados, como siempre. El que esté sentado tendrá el orgullo enorme de dirigir un partido de Mundial en tu país", sentenció.