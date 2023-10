Sigvardt - Cosso: "Ofrecemos nuevas alternativas de solución para las necesidades de nuestros vecinos"

Estación Plus Crespo

Políticas para la República es un partido político con presencia en algunas ciudades entrerrianas, que se caracteriza y autodefine como "la opción de hacer política sin corrupción ni mediocridad, y con metas a mediano y largo plazo. Ponemos en el centro de las políticas públicas a la persona humana", enfatizan sus candidatos y militantes.

En este 2023 se consolidó como una propuesta para el electorado crespense, encabezado por la candidatura del binomio Carlos Sigvardt - Flavia Cosso.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo sostuvieron que "esta última etapa ha sido de crecimiento y lo vivimos con mucha alegría. Mucha gente estaba esperando una nueva alternativa política, enojados con los partidos o más bien, con la forma tradicional de hacer política y cuando nos encontramos con los vecinos, justamente les explicamos que somos un partido independiente, con otra concepción de cómo desarrollar la gestión pública. Escuchamos a la ciudadanía, detectamos el problema, lo estudiamos y trabajamos sobre la posibilidad de solución, centrándonos en sus expectativas y no en las que tendría el funcionario de turno. No podemos seguir implementando las mismas cosas para pretender solucionar los problemas de vieja data".

En tal sentido y dada la característica, recordaron que "el elector nos puede elegir conjuntamente con la opción provincial y nacional que mejor le parezca. Para que el voto hacia nosotros sea válido, sólo debe asegurarse que nuestra boleta sea la única con candidato a intendente y concejales. En algunos casos tendrán que cortar los dos últimos cuerpos de las boletas tradicionales y reemplazarla por la nuestra y en otro caso, deberán sólo agregarnos".

Algunas Propuestas

* Viviendas: "Para quienes tienen terreno, planificamos crear un Círculo Cerrado, donde el municipio construya la casa y la persona beneficiaria paga una cuota que se actualiza de acuerdo al precio del hierro y del cemento. En el caso de no contar con terrenos, también dispondremos de un cupo para este fin, pudiendo pagarse en cuotas módicas", comentó Cosso. Cada Círculo sería de 40 unidades habitacionales, con 4 modelos de viviendas.

* Pavimento: Continuidad del sistema de consorcios. Se publicará el orden de ejecución de las obras, respetando el tiempo desde la finalización del pago de los mismos. Anexo de un sistema de pavimento por gestión municipal, con el fin de ir cerrando circuitos de pavimento completos y acompañando con la iluminación correspondiente.

* Bicicletas Públicas: en sectores estratégicos de la ciudad, se colocarán para uso común. Generar bicisendas y un camino escolar seguro.

* Municipio todo el día: "No todo el mundo dispone de la mañana libre para hacer sus trámites municipales", afirmó Sigvardt. La propuesta consiste en la división de sectores de atención al público, a fin de extender la jornada horaria de servicios, para que los ciudadanos puedan concurrir no sólo por la mañana. Asimismo, se proyecta la descentralización de las oficinas, con presencia en los barrios.

* Talleres Socioemocionales: "No sólo mejora la calidad de vida de la población, sino que de esa manera también estamos haciendo prevención de adicciones, del suicidio, de incurrir en comportamientos delictivos y demás", apuntó el candidato a Intendente. La iniciativa se desarrollaría en los barrios, como así también gabinetes interdisciplinarios trabajarían con los clubes y escuelas.

* Guardias Pediátricas: "Más allá de quién gane la gobernación, la población de Crespo se merece contar con esta especialidad o con el sistema que garantice poder acudir en forma rápida ante la necesidad. No tiene que depender de la promesa de un candidato provincial, sino de una acción que nazca del Municipio", comentó Sigvardt.

Casi 30 propuestas integran la plataforma de gobierno de la Lista 860, la cual se encuentra disponible en redes sociales.