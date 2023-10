Antonela Gottig: "Desde chiquita soñaba verme en la pista con la malla de mi país"

La joven Antonela Gottig es oriunda de Crespo y se subió al podio en el último Mundial de Patinaje Artístico categoría Junior disputado en Alemania.

Hace diez años comenzaba a andar sobre ruedas y hoy es tercera del mundo en la categoría Junior. Antonela Gottig es la entrerriana que logró el bronce para Argentina en el último Mundial de Patinaje Artístico disputado en Alemania recientemente.

Su carrera en el patinaje inició a los 7 años de edad en el año 2013 dentro del Club atlético Sarmiento, en Crespo. Allí había un grupo de iniciales con la profesora Carolina Pacher, y luego de dos años llegó la oportunidad para Anto de competir por primera vez en un torneo provincial en la categoría C3, donde obtuvo el primer puesto y desde ese momento encontró su pasión hacia el patinaje artístico.

El Diario mantuvo comunicación con la joven para conocer todos los aspectos determinantes en el podio mundial y asimismo, conocer el balance que realizó del gran año competitivo en la categoría nueva.

¿Cómo fue el proceso previo a clasificar al mundial?

-La clasificación al Mundial, comenzó en 2022, donde ya proyectábamos la categoría WS JUNIOR que me daba la posibilidad de clasificar al mismo. En el verano me estuve preparando en España, entrenando con la técnica Janet Dada, quien es profesora de los mejores patinadores del mundo, luego de un mes entrenando, volví y comenzaron todos los torneos clasificatorios, ya que para entrar a la selección argentina para el mundial, se pasa por tres torneos evaluativos. También, a su vez fui presentándome en los dos torneos Internacionales, Sudamericano 2023, donde obtuve el tercer puesto y Panamericano quedando en el segundo puesto. En la actualidad, ya cerrando el año competitivo me encuentro en el segundo puesto en el ranking nacional en la categoría WS JUNIOR, siendo mi primer año en esta categoría.

¿Cómo vivieron la estadía en Alemania?

-Los primeros días, fueron de concentración y prácticas, donde tuvimos entrenamientos en la pista donde íbamos a competir y luego de las competencias disfrutamos cada momento, festejando y volviendo a casa con nuestros familiares.

Varios de los integrantes éramos nuevos en esta experiencia, entonces también aprendimos y compartimos momentos muy lindos y como grupo nos vimos unidos.

¿Podrías contar como fue el camino competitivo en el mundial desde el comienzo hasta colgarte la medalla de bronce?

-El camino del mundial lo fui transcurriendo con fascinación en todo momento. Cuando llegamos, tuvimos prácticas los primeros días para adaptarnos a la pista y tener la máxima concentración posible. Fue emotivo la apertura del Mundial y el momento en el que me di cuenta de que estaba viviendo el sueño de estar en un mundial, rodeada de los mejores del mundo. Luego fue la competencia, donde al principio me note nerviosa, pero en las últimas Figuras estaba muy segura y confiada de que las cosas estaban saliendo bien, ese mismo día cuando me entregaron el resultado no veía la hora de contarles a mis seres queridos y abrazar a mi mamá que me acompañó.

Como siempre, cada torneo nunca espero el podio ya que es una circunstancia externa, mis objetivos son dar lo mejor y disfrutar del deporte que amo. Luego cuando recibo los resultados me sorprendo porque nunca es lo pensado.

En lo colectivo y vos en particular, ¿Que generó lograr las medallas?

-Con un total 6 medallas, nos vimos muy satisfechos con los resultados, porque además los que no obtuvieron puesto tuvieron un gran torneo encontrándose en los primeros 10 lugares, todos dimos el 100% de lo que habíamos practicado, y aún más.

Para mí este tercer puesto mundial, me generó emoción, satisfacción porque es algo que venía soñando y que no esperaba en este primer mundial. Venía proyectando un muy buen año, pero aun así no me esperaba este logró.

¿Qué balance haces de tu año competitivo?

-Ya siendo el Mundial mi anteúltimo torneo del año, me veo satisfecha del año que logré, comencé proyectando una temporada muy tranquila, ya que me encontraba en una categoría nueva y mundial, donde el nivel era mucho más alto y que todas son muy buenas.

La verdad este año me dio por sorpresa, pero sé que fue fruto de todo el trabajo que se hizo durante este periodo, así que estoy muy feliz de los resultados.

¿Qué te genera el representar a Argentina?

-Es un orgullo y un sueño hecho realidad, siempre de chiquita soñaba verme en la pista con la malla de mi país, defendiéndola siempre de la mejor manera. Ya van dos años que la represento y aún así me emocionó en cada Torneo o presentación que tengo.

¿Qué representa el patinaje para vos en tu vida?

-El patinaje para mi representa pasión, compromiso, disciplina. Y el disfrutar del proceso de cada día, el superarse y cruzarte con muchas personas que te enseñan para toda la vida.

Cada vez que entro a una pista de competencia, busco disfrutar y dar lo mejor de mí, sabiendo que siempre voy a estar acompañada tanto de mi familia como de mi grupo de trabajo, con el solo hecho de haber llegado hasta ese momento donde estoy dentro de la pista esperando para comenzar mis programas siento orgullo y satisfacción, de que todo el trabajo que se realizó en el proceso da frutos.

¿Qué proyectas al año que viene? ¿Qué sueños tenés a futuro?

-Para el año que viene con mi equipo de trabajo estamos proyectando seguir representando a Argentina y tener los mismos resultados que este año, se también que va a ser más difícil, ya que comienzo la facultad y además voy a comenzar a dar clases en dos clubes de Entre Ríos, en Aranguren y Ramirez. Pero con organización se puede lograr. Mi sueño a futuro es lograr volcar todo lo que se sobre patín a los más chicos para que logren sus sueños como fue mi experiencia.