Este viernes se realiza el 9º Encuentro de Acordeonistas “Osvaldo Luis Chiappesoni”

Estación Plus Crespo

Por iniciativa de Osvaldo Chiappesoni y siempre con el apoyo de su familia, nació el “Encuentro de Acordeonistas” de Crespo, un espectáculo esperado por los amantes de este instrumento y por el público que acompaña cada una de estas realizaciones. Osvaldo ya no está entre nosotros, pero su hijo Bruno continua con el legado por el que su padre tanto trabajó.

Este año será el 9º encuentro y se realizará este viernes 24 de noviembre en el auditorio del Colegio “Sagrado Corazón” de Crespo en calle Dorrego al 1300.

Bruno Chiappesoni, quien hoy continua el negocio familiar fundado por su padre hace 60 años (los cumplió el miércoles 22 de noviembre de 2023), visitó los estudios de FM Estación Plus 94.3 y reconoció que “aún repasa los consejos que en vida me dio mi padre, entre ellos que este encuentro perdure en el tiempo, aun cuando él no esté”.

Sobre el espectáculo anticipó que “estarán presentes alrededor de 20 acordeonistas y que el espectáculo comenzará a las 20.30 Hs”.

Chiappesoni adelantó que “hay varias generaciones de músicos que estarán interpretando diversos estilos. Hay chicos desde los 10 años, que están aprendiendo, a personalidades famosas como el gran maestro Raúl Varelli, que fue un gran amigo de mi padre”.

“Además, tendremos la presencia destacada de Florencia Herrera; también José Benavidez, quien se consagró Campeón Mundial de Acordeón”.

El organizador comentó que “La entrada es voluntaria y servirá para afrontar algunos gastos que ocasiona el evento. Los músicos que vienen lo hacen de forma desinteresada y sin cobrar un peso”.