El 6to. Mural "Hablemos de Salud Mental" estará emplazado en Crespo

A las 18:30 de este domingo, la Municipalidad de Crespo descubrirá el mural "Hablemos de Salud Mental", el cual se está construyendo en el Centro Cultural La Estación a lo largo de este fin de semana.

La coordinadora del Área de Adicciones, Lic. Karen Galarza, anticipó a FM Estación Plus Crespo: "Este es un trabajo de la Fundación Empezares, que se dedica especialmente a abordar la temática del suicidio. La premisa es visibilizar, sensibilizar, y concientizar sobre el tema. Hay una artista, Silvia Cristina Kuhn, que a partir del suicidio de su hijo se comprometió con la transmisión de un mensaje positivo, que evite estas acciones y así está haciendo o plasmando murales en diferentes localidades. Nosotros nos sumamos a esta red de expresión y seremos el sexto destino en el que se contará con el mural".

"Se trabaja en la técnica del mosaiquismo, y el domingo será presentado. Va a estar colocado en Avda. Belgrano casi 25 de Mayo -a continuación del mural 'Yo puedo' de la Escuela de Educación Integral-, sobre la pared de un particular, que autorizó el uso con este fin", comentó la profesional.

"El suicidio es una temática que hay que atender. Afecta al mundo, el país, la provincia y Crespo también", apuntó Galarza y agregó: "Desde el Área hemos estado realizando un ciclo de charlas sobre Salud Mental y este eje fue motivo de una de ellas. Intentamos fortalecer la mirada de la necesidad de un abordaje comunitario, generar redes, saber cómo y a quién acudir, con qué herramientas contamos ante una situación así, en la que la persona de alguna a manera está exteriorizando su intención. Que no es de no vivir más, sino de no querer continuar viviendo de esa manera, con esa angustia, en ese escenario que está atravesando. Hablar es fundamental y este tipo de actividades busca promover esta ayuda", afirmó.