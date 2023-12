La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó este martes el sorteo de la Copa Argentina 2024, en el Predio Lionel Andrés Messi, en el que se conoció los cruces de los 64 equipos participantes que buscarán quedarse con el trofeo que además da una plaza a la Copa Libertadores 2025.

Con un show previo al sorteo de la bailarina Mora Godoy, se dio inicio a la gala que contó con la presencia de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de AFA, quien destacó al certamen como “el más federal de nuestro fútbol”.

"Esta es la Copa que le da paridad a todos los equipos, la más representativa que tiene la AFA. Cada vez que algún equipo juega en el interior, potencia el turismo y la economía regional", añadió el dirigente de la casa madre del fútbol argentino.

A la hora de conocer el futuro de cada uno de los 64 equipos participantes, se dieron finalmente varios cruces novedosos y otros no tanto, ya que se cruzaron en ediciones anteriores.

En los 32 avos de final, Boca se medirá ante Central Norte de Salta (Torneo Federal), y River se verá las caras con el campeón de la Primera C Excursionista (ascendió a la Primera B).

Por su parte, Independiente tendrá que medirse ante Deportivo Lafarrere, mientras que Racing se las verá con San Martín de Burzaco y San Lorenzo jugará ante Independiente de Chivilcoy del Federal.

Para esta edición el formato del sorteo recibió una modificación: Los clásicos fueron por distintos lados de la llave y la única forma de que se crucen es una hipotética final.

Los siguientes son los cruces de los 32 avos de final de la Copa Argentina 2024:

Almirante Brown vs. San Martín de Tucumán

Sarmiento de Junín vs. Temperley

Instituto de Córdoba vs. Talleres de Remedios de Escalada

Deportivo Maipú vs. Juventud Unida de San Luis

Tigre vs. Chacarita

Platense vs. Olimpo de Bahía Blanca

Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Quilmes

Atlético Tucumán vs. Defensores de Belgrano

Barracas Central vs. San Miguel

Deportivo Riestra vs. Comunicaciones

Defensa y Justicia vs. Atlético Rafaela

Arsenal de Sarandí vs. Estudiantes de Río Cuarto

Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan

Independiente Rivadavia vs. Argentino de Quilmes

Belgrano de Córdoba vs. Mitre de Santiago del Estero

Talleres de Córdoba vs. Agropecuario

Colón de Santa Fe vs. Los Andes

Unión de Santa Fe vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Banfield vs. Ciudad de Bolívar

Lanús vs. El Porvenir

Vélez Sársfield vs. Sportivo Las Parejas

Argentinos Juniors vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Newell’s vs. Midland

Rosario Central vs. Douglas Haig

Gimnasia La Plata vs. Recreativo Español

Estudiantes de La Plata vs. Argentino de Monte Maíz

Huracán vs. Villa Mitre de Bahía Blanca

San Lorenzo vs. Independiente de Chivilcoy

Independiente vs. Deportivo Laferrere

Racing Club vs. San Martín de Burzaco

River Plate vs. Excursionistas

Boca Juniors vs. Central Norte de Salta