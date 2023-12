Anuncian cómo será el operativo especial de seguridad por las Fiestas

Estación Plus Crespo

En vísperas de Navidad y Año Nuevo, las autoridades del orden público de la ciudad, dieron a conocer el trabajo coordinado que se ha diagramado para evitar incidentes y accidentes de tránsito durante los festejos de la población.

Desde el Área de Prevención y Seguridad Urbana, Luciano Ríos manifestó a FM Estación Plus Crespo: "En la semana estuvimos reunidos con las autoridades de Comisaría Crespo, organizando los operativos para Navidad y Año Nuevo. Como en otros años, los controles estarán reforzados en la zona del pórtico, la plaza, donde habitualmente se produce una mayor aglomeración. Tradicionalmente los jóvenes se dirigen al Parque de la Avicultura y la idea es que el espacio sea aprovechado y lo disfruten. Sólo estaremos para garantizar que los festejos se desarrollen con tranquilidad, que no haya desmanes, ni actitudes sospechosas o riesgos vehiculares".

"Sabemos que por ordenanza hay horarios establecidos para lo que es el impacto del sonido, de la música. Entendemos que para fechas puntuales como estas noches de celebración, se flexibiliza atento el contexto social. Se aconseja que se agrupen en una zona donde no haya vecindario cerca, como es el pórtico, incluso orientando los parlantes hacia la ruta, ya que ello disminuye considerablemente la amplificación hacia la ciudadanía", sostuvo el funcionario municipal y agregó: "De ser necesario, nos iremos acercando para pedirles que gradúen el volumen, entendiendo que a un determinado horario ya gran parte de la población se dispone a descansar".

"Es importante recordar que planifiquen en cada grupo, quién será el conductor designado, como para cuidarse entre ellos y evitar que la ingesta de bebidas alcohólicas de quien maneja, provoque siniestros viales que causan consecuencias en ellos mismos y en terceros", apuntó.

El Jefe de la dependencia policial, Crio. Ppal. Daniel Roldán, sostuvo a FM Estación Plus Crespo que "se ha diagramado el operativo de seguridad, afectando un móvil policial a la zona del pórtico, otro para los barrios periféricos, como así también las motopatrullas a la zona céntrica, si el clima acompaña. Estaremos en permanente comunicación con personal de Tránsito y Guardia Urbana, con lo cual se podrá dar respuesta a los diferentes llamados que se reciban".

Martín Pross, subjefe de la Comisaría local, en diálogo con FM Estación Plus Crespo agregó: "Estaremos haciendo cumplir las ordenanzas, para que las fiestas sean lo más pacíficas posibles, que la gente se divierta sanamente. Se harán controles aleatorios de alcoholemia, en diferentes puntos y horarios, por eso recalcamos la necesidad de designar a un conductor que no beba alcohol. En general, queremos procurar que no haya situaciones que perturben o empañen estas celebraciones, que son momentos especiales para compartir con la familia, los amigos, todo el entorno de seres queridos de cada uno".