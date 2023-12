El Gobierno aseguró que las jubilaciones se van a recomponer por decreto

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que los haberes jubilatorios se van a "recomponer" por medio de un decreto "a la espera de un nuevo mecanismo" que reemplace la Ley de Movilidad.



Adorni formuló el anuncio en su habitual conferencia de prensa matutina ofrecida en la Casa Rosada, en la que reiteró que, por el efecto de la inflación, la aplicación de la Ley de Movilidad le representaría a los jubilados "una pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 40%" en un trimestre.





"Lo que se va a hacer es recomponer esos salarios a través de decreto, porque no tenemos fórmula jubilatoria" Manuel Adorni



"Eso no lo podíamos permitir", aseveró, al tiempo que remarcó que "haber echado por tierra la ley de Movilidad no es contra los jubilados sino para evitar que la inflación les termine por despedazar el ingreso".



Al respecto, aclaró que "lo que se va a hacer es recomponer esos salarios a través de decreto, porque no tenemos fórmula jubilatoria", si bien la normativa aún se encuentra vigente ya que no fue derogada ni suspendida por ningún acto administrativo.



"La idea es terminar con eso, a la espera de un nuevo mecanismo que no dependa de un decreto ni de la firma de un funcionario, pero claramente van a tener una recomposición", manifestó.



Reunión por los subsidios al transporte

En otro orden, Adorni señaló que "se está gestando una reunión" este martes para "empezar a solucionar los desacuerdos" respecto de pago de subsidios a las empresas de colectivos.



En ese sentido, reiteró que "el subsidio a la oferta (en este caso, las empresas de colectivos) va a ir camino a su extinción" ya que el "norte" del gobierno es "que lo reciba la demanda, el usuario", y de esa forma terminar con "la inequidad bárbara" entre "lo que paga una persona dentro del AMBA" respecto de lo que se abona por pasaje en el resto del país.





"La idea es terminar con eso, a la espera de un nuevo mecanismo que no dependa de un decreto ni de la firma de un funcionario, pero claramente van a tener una recomposición" Manuel Adorni



De todos modos, el portavoz remarcó que "para ajustar tarifas hay que convocar a una audiencia pública", y volvió a decir lo que ya había informado en una conferencia anterior en cuanto a que "a partir del 1° de enero se van a dar a conocer novedades en este esquema de subsidios y, por supuesto, en el cambio de tarifas".