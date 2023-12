Incendio en una vivienda de Barrio Pancho Ramírez

Estación Plus Crespo

En la mañana de este viernes, se produjo un incendio en una vivienda ubicada en Pasaje Racedo -entre Urquiza y 25 de Mayo- de esta ciudad, más precisamente circunscripto en un sector.

Tras la sofocación, el Jefe de Cuerpo Activo, Pablo Schwindt, indicó a FM Estación Plus Crespo: "El foco ígneo se suscitó en un quincho y gracias a Dios no pasó a mayores. El fuego se alimentó con papel de diario que había en el lugar y por eso se concentró el humo. Los vecinos rápidamente habían colaborado con una manguera, pero la dificultad era que por el humo no llegaban a ver exactamente dónde estaba el foco ígneo. Nosotros entramos con los equipos de respiración, terminamos el apagado e hicimos las tareas preventivas".

"Estaba la dueña de casa -una persona mayor-, con su cuidadora, quienes se pusieron a resguardo, sin presentar consecuencias. Inmediatamente llegó un hijo, que cortó la corriente eléctrica, de manera que estaba la escena segura", apuntó el bombero.

Schwindt sostuvo que "los daños materiales fueron muy pocos. Un electrodoméstico que estaba cerca y las manchas que deja el humo en las paredes. Pero afortunadamente no se propagó ni generó más afectaciones, como tampoco secuelas en las personas".