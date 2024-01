Arrestado por arrojar piedras a las cámaras de seguridad y vehículos

Estación Plus Crespo

Promediando las 2:30 de este 1 de enero, personal de la Guardia Especial fue comisionado por la Aala 911- a calle Pronunciamiento y Avenida de las Américas, en Paraná. Daban cuenta que un sujeto le estaba arrojando piedras al domo de la División 911 y también a los vehículos que pasaban por el lugar.

Supo FM Estación Plus Crespo que al llegar los policías, constataron que la cámara no tenía daños, ni tampoco algún conductor denunció daños en su auto, por lo que al no estar el comportamiento relacionado a ningún delito, demoraron a este sujeto de 22 años de edad, para evitar una situación de gravedad, ya que este estaba totalmente fuera de control.

Fue trasladado a Alcaidía Contravencional, por la supuesta infracción a los artículos 41° y 43° de la Ley Provincial 3815.