Emily, la primer bebé del 2024 en Crespo

Estación Plus Crespo

La pareja crespense comparte y disfruta de los primeros cuidados que requiere la recién nacida, que ya se encuentra en sala de Clínica Parque Crespo, institución en la que llegó al mundo este 2 de enero de 2024.

"Ha sido una experiencia muy linda, lloré un poco, pero me gustó. Fue emocionante para mí, porque es nuestra primer hija. Tenía fecha de parto para el 6 de enero, pero hoy (martes) cerca del mediodía vine con dolores al médico, pensando sólo en una revisación; pero me dijo que ya estaba por nacer y que sería por cesárea, porque era bastante grandecita para parto natural", expresó Gianella Elizalde a FM Estación Plus Crespo.

"Ella está sanita, así que estamos muy felices", afirmó la mamá, quien reveló: "Nació a las 14:26 de este 2 de enero, con un peso de 3.100 Kg.".

El papá de la beba, Alexis Gottig, expresó su emoción y también se adjudicó la elección del nombre, sobre el que detalló: "Teníamos un montón de nombres y cuando apareció la opción 'Emily' a mí me gustó mucho. Los dos estábamos de acuerdo y decidimos que sea único nombre".

La recién nacida luce hermosa y tranquila en la habitación junto a sus padres y demás familiares, quedando atrás la ansiedad que su llegada generaba. Al respecto, el papá comentó: "Sabíamos que enero iba a ser especial y yo tenía muchas ansias de que nazca. Ahora empieza el camino de cuidarla y darle amor. Por suerte salió todo muy bien, es una beba hermosa y ya la estamos disfrutando".

La felicidad inunda a la joven de esta ciudad, que rodea de afecto a la beba, ocasión en la que manifestaron: "Agradecemos la atención y también a todos los que en este tiempo y en este día en particular, nos han estado acompañando de alguna manera".