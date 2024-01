Francescoli confirmó charlas con Borré por su posible vuelta a River

Enzo Francescoli, actual manager de River, reconoció este martes contactos con el delantero colombiano Rafael Santos Borré para concretar su posible regreso, y afirmó que el club tiene el "deseo y él también", pero aclaró que "también hay un montón de cosas que él deberá ver".



"Hoy estuve hablando con él, tiene ganas. Pero después también hay un montón de cosas que él deberá ver: su familia, qué va a pasar con su club. Él está a préstamo en un club y su pase es de otro. Así que eso habrá que ver. Nosotros tenemos el deseo y él también", afirmó Francescoli en diálogo con ESPN, sobre el atacante del Eintracht Frankfurt de Alemania, que tiene una cotización fijada en casi 6 millones de dólares y está a préstamo en el Werder Bremen.

Sobre el deseo de la gente de que se concrete la vuelta, explicó: "Casi todos los jugadores de estos últimos años han generado un buen recuerdo porque han sido muy buenos años. Y el caso de Rafa es así. Además, tuvo un gesto cuando se fue, porque se fue libre, por todo lo que se sabe de su contrato, pero dejó un dinero en el club y fue una decisión de él".



Y destacó: "Más allá de lo deportivo, que en el caso de Rafa está jugando y en un muy buen nivel, también hay una parte afectiva y una parte de voluntad que para mí es muy importante. Cuando uno tiene las ganas de jugar, el desafío ese de volver y de querer ganar cosas, es fundamental. Y esto es lo que nos ha pasado con muchos jugadores en estos años".



Por otro lado, se refirió a la reciente convocatoria del juvenil Claudio Echeverri a la Selección Sub 23, quien deberá regresar al país de la pretemporada "millonaria" en Orlando: "Sí, hubo un problema con un jugador y llamaron a Claudio. Es normal, hay que entender. Son cosas que suceden en el fútbol. Ojalá le vaya bien".



También sobre el "Diablito", Francescoli dio detalles de su venta al City Group y aseguró que "está muy bien y con los pies sobre la tierra, más allá de todo lo que le está pasando con 18 años".







"Hoy es muy difícil sostener proyectos a largo plazo. River, en este último tiempo, ha sido una excepción porque se ha mantenido en una línea de más de 10 años de la misma manera. Pero hay inevitables, que son estos jugadores que aparecen del nivel de Claudio, que sorprenden, que entusiasman a mucha gente, y esa gente tiene mucho más poder económico que nosotros", expresó sobre su venta.



"Podemos hacer una venta sin ir al valor de la cláusula, que era el deseo, pero es casi el dinero de la cláusula, y se queda un año más con nosotros. En ese sentido, se han hecho bien las cosas, con la voluntad del chico, el representante y el City, que podría habérselo llevado en seis meses. Hay que tener en cuenta muchas cosas, que la gente por ahí no tiene en cuenta, y que el mercado y la situación de Argentina te obligan", agregó.



Sobre el valor de la venta, que finalmente se cerró en 15.5 millones de euros, más 9 millones con objetivos a cumplir, avaló: "Es muy buena. Es un chico que sabemos las condiciones que tiene, las está mostrando, pero tiene 18 años recién cumplidos. Tiene todo un recorrido por delante".



Con respecto a la llegada del volante Nicolás Fonseca, destacó: "Lo veo bien, es un jugador con mucha técnica en ese lugar, con mucho talento. Le va a costar un poco agarrar el ritmo del fútbol nuestro. Por Uruguay lo digo, no es el mismo que el argentino. Después tiene las condiciones para esa posición, que es lo que necesita River, dinámico y con buen pase para iniciar el juego".



Para cerrar, realizó un balance de lo que fue, hasta este momento, el trabajo del entrenador Martín Demichelis en River: "Cuando se fue Marcelo (Gallardo) todos los hinchas decíamos '¿qué vamos a hacer ahora?'. Y vino un técnico que cuatro meses después, ganó un campeonato, con 15 puntos de ventaja y ganando muy bien. Después tuvo contratiempos, pero ha hecho un gran trabajo. Porque solo de pensar, la sucesión de Marcelo era toda una catástrofe y no fue así. Seguimos en rumbo, seguimos encaminados y vamos a estar siempre para competir".

