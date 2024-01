Centro Comercial confirmó que "hubo hasta un 30% de baja en las ventas de las fiestas"

En Crespo, el clásico repunte de ventas desde Navidad hasta Reyes no sólo no se produjo en este 2023-2024, sino que algunos rubros registraron caídas superiores a la media nacional. Además, el presidente de la entidad expresó preocupación por "aumentos desproporcionados" de alquileres.

Las últimas celebraciones del año pasado y la primera de este 2024, no se tradujeron en las ventas esperadas por el sector comercial, que al menos aspiraba a sostener el nivel. Al respecto, el presidente del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario, de Consumo y Servicios de Crespo, Leonardo Diez, precisó a FM Estación Plus Crespo: "En comparación con años anteriores, hemos tenido una merma bastante importante. CAME ha publicado una caída a nivel nacional de más del 20% y vemos que en Crespo -por lo evaluado y sondeado en la reunión del lunes-, nuestra caída en algunos sectores ha sido más fuerte aún. Hubo hasta un 30% de baja en las ventas de las fiestas, comportamiento mantenido tanto en Navidad, como Año Nuevo y Reyes. No se ha notado motivación de compras, sobre todo para esta última fecha".

A la hora de puntualizar los sectores más afectados, detalló: "Indumentaria es uno de los más golpeados, que además tiene fuerte presencia en cantidad de comercios en la ciudad; y Jugueterías, que han tenido un descenso importante en la comparación con lo que fueron las celebraciones 2022-2023".

Si bien beneficios sociales como el "Compre sin IVA", entre otros, ya dejaron de estar en vigencia, desde la entidad que nuclea a los comerciantes de Crespo, buscan conservar las facilidades bancarias, ya que según Diez "un 50% de las ventas, pasan a través de las promociones bancarias o similares". En tal sentido, agregó: "Venimos hablando esto con las sucursales bancarias que hay en la ciudad y este miércoles hemos hecho un relevamiento de cuáles son los planes de financiación existentes para el cliente, ya que es lo que la gente aprovecha. Ante la escalada de precios y la incertidumbre económica, muchos clientes o consumidores se vuelcan a usar las promociones bancarias, por eso el comercio adhiere a la mayor cantidad posible. Hoy es una manera de mantenerse competitivos".

En torno a ello, el dirigente sostuvo que "como Centro Comercial estamos gestionando la posibilidad o fomentando que se unifiquen en una sola terminal, porque hoy un comercio tiene 4 ó 5 dispositivos para poder canalizar las promociones. Para que sea más práctico para el comerciante, apelamos a la centralización de terminal".

El alcance del Mega DNU llega hasta los alquileres y mientras se define en el ámbito legislativo y judicial la validez, lo cierto es que muchos comerciantes se encuentran en fecha de renovación de contratos o son notificados de aumentos. Leonardo Diez comentó que "a partir de la desregulación de los alquileres, se ha convertido en un tema del que venimos hablando, ya que habilita a que cada dueño de local establezca sus condiciones con el comerciante. La situación se puede ver perjudicial o beneficiosa, como para que cada uno acuerde, por eso apelamos a la buena voluntad y el criterio. El inconveniente que existe en estos días, es que no tenemos variables de proyección a futuro; entonces uno hace un contrato y no sabe qué inflación va a tener en los meses posteriores y demás. Eso deriva en que se están cerrando contratos a un año, lo cual no es bueno para el inquilino, porque tiene una capacidad instalada y de tener que trasladar un comercio, el costo es importante".

"Esperemos que la economía se tranquilice, como para tener un panorama más claro, una mejor perspectiva. Entendemos que los dueños no pueden perder, pero no queremos quedar atados aumentos que muchas veces están siendo desproporcionados", aseguró.

FEDER debate el DNU

Leonardo Diez participó este 10 de enero de una convocatoria efectuada por la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER), en el marco de los análisis institucionales que trae aparejado el nuevo DNU del presidente Javier Milei. Previo a su asistencia, el dirigente de Crespo expresó: "Estamos atentos a lo que sucede con el DNU, que tiene muchas leyes que afectan o benefician al desarrollo comercial y también atentos a la legislación laboral. Veremos si se elabora un documento tras la reunión, donde apoyemos estas reformas. Entendemos desde las instituciones intermedias, que son necesarias para que se favorezca la inversión y el comercio pueda tener previsibilidad".